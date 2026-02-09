La CIG mantiene la huelga indefinida en los autobuses de Santiago a partir del miércoles, mientras UGT y CCOO la aplazan

Todo apunta a una huelga indefinida a partir de este miércoles en el transporte de viajeros por carretera de la provincia de A Coruña, puesto que la CIG -mayoritaria en el sector- mantiene la convocatoria, según informaba a EL CORREO GALLEGO su responsable de Transportes, Ernesto López Rei, tras un nuevo fracaso de la mesa mediadora entre patronal y sindicatos respecto a la actualización de un convenio colectivo que lleva cuatro años caducado. Y ello a pesar de que UGT emitía un comunicado anunciando que en su caso aplazan el paro hasta una nueva reunión, prevista para el próximo jueves.

Una reunión a la que la CIG se estaría planteando si acudir o no, puesto que tal y como aseguraba Ernesto López, el resultado de la de este lunes es "unha confusión tremenda porque UGT planteou unhas preguntas sobre o acordo que foi rexeitado maioritariamente polos traballadores, a patronal lle contestou as preguntas e agora vai someter o texto aos seus afiliados, e dirá o resultado o xoves".

Sin avances

De ahí que incida en que desde la Confederación Intersindical Galega "manteremos en principio a folga porque non hai nada que nos diga que pode haber un preacordo, simplemente hai unha nova convocatoria, pero ningún avance e a patronal non presentou ningunha nova proposta".

Tienen claro, subraya, que "nós non imos traballar sobre un preacordo que xa foi rexeitado polos traballadores".

De hecho, y también en un comunicado del sindicato nacionalista, se acusa a UGT y CCOO de impedir seguir negociando y de intentar revivir el preacuerdo tumbado por la plantilla, puesto que "non só bloquean a posibilidade de negociar e acadar un texto mellor, senón que co subterfuxio da aclaración na acta, pretenden impor de novo o mesmo acordo matizado", en palabras de Ernesto López.

Critica también que UGT y CCOO dijeran que precisan dos días más "para someter ás súas bases o preacordo coas aclaracións e que o xoves, ás 13:00 horas, traerán a resposta", ante lo que el responsable de Transporte de la CIG se preguntaba si no lo podían agilizar, teniendo en cuenta que estamos ante un conflicto que afecta a los trabajadores, pero también a miles de usuarios, de los que "nin estes sindicatos, nin a patronal, nin a Xunta parecen lembrarse".

La CIG quería seguir con la mediación este martes

“O que está pasando na negociación deste convenio é inaudito e intolerábel”, consideraba López Rei, tras verse además rechazada su propuesta de continuar con la mediación este martes.

Ante esta situación, la CIG volverá a convocar para mañana por la noche en Santiago, A Coruña y Ferrol asambleas para analizar lo acontecido y los pasos a seguir.

De hecho, la de iniciar una huelga indefinida el próximo miércoles fue la decisión que se adoptó en las asambleas convocadas por la CIG el viernes pasado, en el caso de que las organizaciones empresariales no presentaran una propuesta que garantice las mejoras salariales y reducción de la jornada laboral que el colectivo de trabajadores reivindica desde finales de octubre, y por el que en diciembre y enero realizaron una decena de paros que afectaron sensiblemente a la movilidad en Santiago.

UGT defiende la validez jurídica de su preacuerdo

Desde UGT sin embargo aseguraban que se dedicarán los dos próximos días a analizar la situación dentro del sindicato, período en el que "suspendemos nuestra convocatoria de huelga a la espera de una nueva reunión" de la mesa mediadora este jueves.

Además, la central mostraba su satisfacción al entender que en el encuentro de este lunes se habían aclarado las dudas con respecto al preacuerdo que ellos firmaron con la patronal y CCOO, asegurando que "nos da la razón" y que dicho documento "tiene validez jurídica".

Entiende UGT que esta última reunión ha servido también para "clarificar y dejar constancia en acta" de algunos de los aspectos que ellos habían negociado, para "evitar interpretaciones malintencionadas para confundir al sector". Entre ellos, cuestiones como la cotización de dietas, los atrasos o el plus de jornada continua de 8 euros por día, sin que ello impida que se cobre "la dieta de banda horaria ni de cualquier otra dieta existente".

Varios meses de movilizaciones

Inicialmente prevista para el pasado 2 de febrero, la huelga indefinida quedó suspendida tras alcanzar un preacuerdo la patronal y los sindicatos CCOO y UGT, y del que se desmarcó la CIG por entender que no contemplaba avances salariales ni laborales.

Ese preacuerdo quedaba además en papel mojado tras ser sometido a votación por parte de los trabajadores, que lo rechazaron de forma muy mayoritaria, puesto que 831 de los votantes se posicionaron en contra del documento frente a 336 a favor, y con 20 votos en blanco y 14 nulos.

Desde la Confederación Intersindical Galega, y con la reactivación de la convocatoria del paro indefinido para esta semana, su delegado del transporte urbano en Santigo, Hugo Antunes, reivindicaba en declaraciones a este periódico que la patronal se sentara a negociar tomándoles en serio y presentando "propostas reais e actualizadas, e que non supoñan un retroceso e unha perda de dereitos", y en las que también se debe tener en cuenta a los acompañantes en las rutas escolares.

El principio de acuerdo del que se desvinculó la CIG contemplaba una subida salarial del 3,4% para 2025 de forma retroactiva, así como para 2026, e incluía una reducción de la jornada laboral de dos días menos al año, además de tener en cuenta los festivos trabajados para abonar las retribuciones, con un plus de 35 euros por día, y dos días de asuntos propios en lugar de uno.

Para la CIG, esas mejoras no suponían que los trabajadores pudieran recuperar poder adquisitivo y, al estipularse una jornada laboral de 1.800 horas, entendía que "o persoal da provincia da Coruña seguirá tendo que realizar unha das xornadas máis elevadas de todos os sectores do transporte".

Problemas en la movilidad

Si en las próximas horas no se alcanza una solución que permita volver a suspender la huelga indefinida, la movilidad en Santiago se verá de nuevo muy afectada, con situaciones que previsiblemente volverán a ser caóticas en zonas como los accesos a los recintos hospitalarios compostelanos y a algunos colegios, y con problemas de conexión con el Aeropuerto Rosalía de Castro.