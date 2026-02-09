Emilio C. García, historiador: «Isaac Fraga inició en Santiago su gran empresa de exhibición de cine»

«A Santiago llego, tras mis estancias en Herbón y Ponteareas, con los franciscanos, con quienes estudio Filosofía en la Universidad Pontificia (1970-73). Luego regresé al finalizar mi carrera en Madrid para hacer prácticas en el centro territorial de TVE y al año siguiente un mes de verano como realizador (1978-79)», cuenta Emilio C. García Fernández. Además de estudios de Filosofía, Psicología y Publicidad y Relaciones Públicas, se doctoró en la sección de Imagen en la Facultad de Ciencias de la Información en 1983, inicio de una labor académica de 37 años, en especial como Profesor Titular y como Catedrático dedicado a enseñar Historia del Cine.

«En Santiago tengo amistades universitarias y profesionales, además de familia. En Santiago me siento muy cómodo, voy con frecuencia», dice este historiador que dedica su nuevo libro, Un viaje cinematográfico por Galicia. Una retrospectiva emocional (1896-1939), a sus nietos Adrián, Alejandro y Daniel.

Isaac Fraga, pionero del cine

En el capítulo de personas pioneras, destaca la relación con Santiago de Isaac Fraga, que incluso acompañaba con músicos algunas proyecciones, ¿qué resalta de ese nexo compostelano, tanto a nivel industrial como personal?

Santiago de Compostela será la ciudad que vea la primera transformación de Isaac Fraga, pasando de empresario ambulante a poner la primera piedra de su posterior gran empresa de exhibición. El Salón Apolo será su primera sala estable en la ciudad, después llegaría el Teatro Principal -por lo que será conocido como El empresario de las dos Rúas- y el inicio de su desarrollo industrial y personal, puesto que será la figura indiscutible del cine en Galicia desde ese momento. Como inquieto empresario, pronto hizo amistad con algunas personas relevantes de Galicia como, entre otros, Alejandro Pérez Lugín y Camilo Díaz Baliño. Al primero, encargará la coordinación de sus reportajes sobre la guerra de África -guion y rótulos-, y al segundo, los talleres de escenografía y propaganda de la empresa (decoración del Teatro Principal y carteles diversos para todas sus salas).

Isaac Fraga / Cedida

Aparte de Isaac Fraga, ¿quiénes brillan en la primera industria santiaguesa del cine?

La actividad del vigués José Gil le lleva a filmar imágenes de la ciudad (La excursión viguesa a Santiago, 1910; Santiago, La Atenas de occidente, 1911). El productor Antonio Méndez Laserna, contrincante de Fraga, produce Entierro del Cardenal Herrera (1922) y la ciudad aparecerá en otras producciones suyas como Un viaje a través de Galicia y Asturias (1922), ambas dirigidas por Antonio Rey Soto. La productora portuguesa Invicta Film impulsa la película O Ano Santo em Compostela (1915), de Manoel Cardoso Pereira. También estaría plasmada la ciudad en El Nuncio de Su Santidad en Galicia (1932), de Enrique Barreiro; Santiago de Compostela (1934), del Noticiario Español; Santiago de Compostela (Saudade, 1936), de Carlos Velo y Fernando G. Mantilla; y en Santiago de Compostela (1938), de Fernando Fernández de Córdoba, entre otros muchos títulos.

Si vamos a los números, ¿qué ciudades gallegas tuvieron más salas de cine durante las diferentes etapas del siglo XX?

Quizás lo sean A Coruña y Pontevedra y sus respectivas provincias. En Santiago, será José Sellier quien ofrezca las primeras proyecciones en 1900 en un local de la Rúa del Villar (las rúas y el Campo de la Leña y La Alameda serán los lugares habituales). La ciudad sería un centro recurrente para todos los empresarios ambulantes con barracones y pabellones (entre ellos Eduardo Barbagelata, Antonio Sanchís, José Gil, Isidro Pinacho, Eduardo Villardefrancos) y, a partir de Isaac Fraga, la ciudad consolida sus salas estables con el Salón Apolo y el Teatro Principal, para completar la oferta con el Royalty del empresario Antonio Méndez Laserna. En los tres espacios se ofrecían representaciones teatrales, con las compañías españolas más notables, y en alguna hasta circo. Después se abrirá el cine Capitol (1935). Isaac Fraga proyectó en el Teatro Principal la primera película sonora en la ciudad, El loco cantor (1929), el día 12 de abril de 1930.

‘Compostela’ (1926) es una cinta de propaganda subvencionada por el Ayuntamiento, ¿se puede decir que es un documental pionero en cuanto al marketing alrededor del Camino de Santiago, hoy tan de moda?

Se puede considerar pionero en ese sentido, aunque sabemos por referencias -no existe copia- que se centraba especialmente en la ciudad. El objetivo de esta película es que fuera programada en las exposiciones Iberoamericana de Sevilla y Universal de Barcelona (1929). El encargo lo asumió el prestigioso intelectual y catedrático de universidad afincado en la ciudad, Armando Cotarelo. Cuando se finaliza la producción, los compostelanos se vieron en la obligación de pagar una entrada para poder verla en la proyección ofrecida en la Praza da Quintana, lo que supuso un gran contratiempo para el Ayuntamiento de aquella época.

Pocas películas conservadas

De aquellos filmes con valor histórico rodados en Santiago de forma parcial o total, ¿cuáles se conservan mejor?

Es triste decir que se conservan muy pocas películas filmadas en Galicia durante el primer tercio del siglo XX. Las imágenes de Santiago que se pueden visionar las encontramos en O Ano Santo em Compostela (1915), en Un viaje por Galicia (1929-1932), de Luis R. Alonso por encargo de las Diputaciones Gallegas y diversos ayuntamientos, y especialmente en La Casa de la Troya (1924), de Alejandro Pérez Lugín, sin duda el gran mosaico sobre la ciudad compostelana.

Plano de ‘La Casa de la Troya’ (1924) / Cedida

Y de los filmados en Compostela, ¿Cuáles tiene valor artístico? Las adaptaciones de ‘La casa de la Troya’ tuvieron fama en su época...

Santiago fue el gran plató cinematográfico en La Casa de la Troya (1924). En aquel momento se convirtió en el mayor éxito del cine español y su repercusión social y económica fue enorme, lo que supuso en revulsivo para la ciudad dado que se proyectaría en todos los países de habla hispana y hasta en Nueva York. Esa película fue el mejor ejemplo pionero del turismo inducido, hoy tan de moda.