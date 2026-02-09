Éxito del Colegio Manuel Peleteiro en la Olimpiada Informática Galega con cinco estudiantes premiados

El Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia (CPEIG), en colaboración con las tres universidades gallegas, celebró este domingo la Olimpiada Informática Galega 2026 (OIG 2026) en la Facultade de Informática de la Universidade da Coruña (UDC). En la competición, cuatro estudiantes del CPR Manuel Peleteiro de Santiago obtuvieron destacados resultados.

Se trata de Tirso Nieto Senatore (tercer clasificado con 400 euros), Antón Castro Dorribo (cuarto clasificado con 300 euros), Andrés Covelo Franco y Jaime Daniel Moar Fernández, como los mejores participantes de la ESO, por lo que reciben 150 euros y Antía Paradela Casal, mejor participante femenina.

En el certamen participaron una treintena de estudiantes de educación secundaria, bachillerato y formación profesional de grado medio de toda Galicia, procedentes de nueve centros educativos y residentes en Santiago (15 participantes), A Coruña (1), Sada (1), Oleiros (2), Ferrol (1), Ames (4), Teo (2), Rianxo (1), Vilagarcía de Arousa (1), Marín (1), O Porriño (1), Redondela (1) y O Barco de Valdeorras (1).

Los ganadores, dos estudiantes de Redondela y de O Porriño

Los ganadores fueron, en primera posición, David Lago Alonso, estudiante del IES Pedro Floriani de Redondela; y en el segundo puesto Nicolás Freiría Casal, estudiante del IES Ribeira de Rubio de O Porriño. Ambos acceden de manera directa a la fase nacional de la XXX Olimpiada Informática Española (OIE), que se celebrará del 10 al 12 de abril de 2026 en la Escuela de Ingeniería Informática de la Universidad de Valladolid. De ahí, los ganadores podrán acceder a la Olimpiada Informática Internacional, que se celebrará del 9 al 16 agosto en Uzbekistá.