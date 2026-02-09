Si te llamas así, eres único: el nombre gallego de niño que casi nadie lleva

Hace unas décadas, decidir el nombre de un hijo era más fácil. En la mayoría de las ocasiones, se echaba mano del santoral o se ascendía por el árbol genealógico para honrar a un padre o a un abuelo ya fallecido.

Manuel -con variantes compuestas como José Manuel- fue y sigue siendo uno de los más utilizados en la provincia de A Coruña durante años, con 6.363 registros en los 50. Era un nombre común, que cumplía una de las tendencias prioritarias de entonces: que el nombre de la descendencia fuera habitual y no le hiciera llamar demasiado la atención.

Hoy en día, los gustos -y las modas- han cambiado. Los padres buscan bautizar a su hijo de una forma única, que refleje lo especial que es para ellos esa nueva adhesión a la familia. Muchas veces, la tierra natal también influye y se busca no solo un nombre de niño original, sino también gallego. En la provincia, encontramos uno muy poco frecuente y ligado a A Coruña, que ha irrumpido hace poco en los registros con tan solo 5 casos registrados: Ézaro.

Ézaro, el nombre gallego de niño más original

Un bebé riendo. / Prostock-studio/Shutterstock

Hay pocos nombres tan originales, gallegos -y coruñeses- como Ézaro. Desde antes de la década de 1930 -la primera franja estudiada por el Instituto Nacional de Estadística-, en la provincia de A Coruña solo hay cinco registrados en 2010.

El cinco es el número mínimo de casos que debe tener un nombre para que aparezca en los datos del INE, lo que significa que, o bien no se ha usado nunca en otros periodos, o su presencia ha sido nimia. Según la entidad, actualmente hay 29 personas en España que llevan este nombre, todas ellas ubicadas en la provincia coruñesa.

Esta concentración geográfica no es de extrañar si se tiene en cuenta su significado. Ézaro hace referencia a la parroquia de Dumbría con el mismo nombre, en la que se encuentra la única cascada de Europa que desemboca en el mar: la fervenza do Ézaro.

El propio río que la forma, el Xallas, recibía tradicionalmente dicho nombre, que acabó bautizando a la aldea. Según la mayoría de los investigadores, el topónimo procede de la raíz indoeuropea "eis", que significa "moverse rápida y violentamente", tal y como lo hace el agua.

El topónimo tiene, de hecho, varios hermanos a lo largo del globo, como los ríos italianos Esaro o Isère, el Esera de Aragón o el conocida Isar en Alemania. Sin embargo, es en la provincia coruñesa donde esta palabra se ha convertido en un nombre de niño único, que llevan chicos con una media de edad de 5 años.

Xes, Jano y Xende, otros nombres poco frecuentes en la provincia

El nombre de Ézaro no es el único nombre de niño diferente. En la misma década en la que surgió en la provincia, aparecieron otros dos que llaman la atención: Xes y Jano.

El primero tiene un origen gallego y, según la Guía de nomes galegos de la Real Academia Galega, se trata de una variante de Xenxo, que procede del latín Genesius y del griego Genésios, referido a "génesis" y "origen". Se usaba como adjetivo aplicado a las divinidades, que se consideraban espíritus protectores de las familias.

De nuevo, este nombre tiene un mínimo de casos registrados en la provincia coruñesa: solo cinco en todo el histórico. Lo mismo ocurre con Jano, otro nombre cercano a la extinción, que procede del dios romano al que debemos el término "enero".

Si se habla de nombres niños peculiares, también hay que mencionar Xende, otra palabra que tuvo una pequeña presencia en los registros durante la época de los 80. Al igual que Ézaro, tiene un origen toponímico, con lugares mentados así en Pontevedra, Lugo y A Coruña.