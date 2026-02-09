Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Investigadores de la USC desarrollan la primera herramienta global de gestión de océanos

Puede aplicarse desde la escala local hasta la global y es válida para cualquier ámbito de la economía azul

Edificio del Cretus de la USC / USC

Agencias

Investigadores de la la Universidad de Santiago de Compostela (USC) y el Centro Vasco de Cambio Climático (BC3) han participado en el desarrollo del índice 'Ocean Equity Index', la primera herramienta global diseñada específicamente para medir y mejorar la equidad en iniciativas, proyectos y políticas relacionadas con el océano.

Un equipo internacional de investigadores, entre ellos de BC3 y la USC, ha publicado en la revista Nature el artículo 'The Ocean Equity Index', en el que se presenta esta herramienta.

Entre los autores se encuentran los investigadores del laboratorio EqualSea, CRETUS-(USC) Verónica Relaño, Natali Lazzari y el director de Equalsea, Sebastián Villasante, junto a la investigadora Noelia Zafra-Calvo, del BC3.

Según ha informado este centro de investigación vasco, se trata de una herramienta fácil de aplicar y que no requiere formación especializada, pensada para ser utilizada por administraciones públicas, organizaciones, comunidades locales, gestores, investigadores y financiadores.

Puede aplicarse desde la escala local hasta la global y es válida para cualquier ámbito de la economía azul, como la pesca, la conservación marina, la energía 'offshore', la planificación espacial marina o las políticas públicas.

Los autores aplicaron el índice a seis estudios de casos en diferentes países y escalas (local, nacional y global), y demostraron que la herramienta es capaz de generar datos estructurados que apoyan la toma de decisiones basada en evidencia y permiten identificar de forma clara brechas y oportunidades de mejora.

