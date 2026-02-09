López Couso, candidata a rectora de la USC: «O que máis me apaixona da docencia é a relación directa co estudantado»

«O que máis me apaixona da docencia é a relación directa co estudantado, e da investigación, a posibilidade de contribuír ao avance do coñecemento». Con esas palabras expresa lo que le motiva de su trabajo la candidata a rectora de la Universidade de Santiago, María José López Couso, que el jueves 12 de febrero podría ser la mujer elegida para dirigir la institución.

Estudió Filología Inglesa «porque sempre me gustaron as linguas», lo que define como «parte consubstancial do ser humano». Con todo, de no ser profesora «seguramente sería médico», ya que en un primer momento tenía la idea de estudiar Medicina.

Ahora, tras años de experiencia, considera que «traballar na Universidade é a oportunidade de traballar nunha comunidade que contribúe a formar ás persoas e a facer mellor a sociedade».

Actividad investigadora

Catedrática de Filología Inglesa e investigadora principal del grupo Variation, Linguistic Change and Grammaticalization, su actividad investigadora se enmarca en las áreas de la variación y el cambio lingüístico, en particular, según detalla Couso, «en procesos de gramaticalización, construcionalización e (inter-)subxectivización, a complementación clausal, os marcadores pragmáticos e as estruturas parentéticas con valor epistémico/evidencial».

Es autora de más de 70 publicaciones en revistas internacionales y en capítulos de libro. Participó, además, en 27 proyectos del Plan Nacional y de la Xunta de Galicia, y en seis de ellos lo hizo como investigadora principal.

Su actividade docente e investigadora se extiende más allá de la USC, ya que ha tenido la oportunidad de realizar estancias en relevantes universidades: Edimburgo, Glasgow, University College London, Manchester, Múnic, Friburgo, Helsinki y Oslo.

Gestión académica y administrativa

Su currículum destaca por la variedad de cargos desempeñados, centrados en la gestión académica y administrativa. Fue vicedecana (2008-2012) y decana (2012-2020) de la Facultade de Filoloxía, presidenta del Colexio de Decanos/as e Directores/as de Centro da USC (2014-2019), vicerrectora de Titulacións e Captación Internacional (2020-2022) y vicerrectora de Titulacións e Internacionalización (2022-2025).

Asimismo, y entre otras responsabilidades, desempeñó cargos directivos en asociaciones internacionales. Así, formó parte del Comité Ejecutivo del International Computer Archive of Modern and Medieval English (2009-2017) y vicepresidenta de la International Society for the Linguistics of English (2021-2025).

Ahora, se presenta a rectora de la Universidade de Santiago con el objetivo de «seguir contribuíndo a facer unha Universidade mellor e máis forte». Asegura que su familia y amistades están a vivir «intensamente» la candidatura. Non me ven moito estes días, a verdade», confiesa.

Apasionada del deporte, la música y los viajes

En su jornada habitual, encuentra tiempo para practicar deporte. «Se teño que contar algo que seguramente o estudantado non saiba é que xoguei no equipo de voleibol da Facultade cando era estudante», confiesa.

Cuando termina el día le gusta desconectar yendo al gimnasio. «Sempre vou nun horario un pouco intempestivo, pero trato de non perder o ritmo», comenta, si bien tiene que confesar que en estos días de campaña «non é fácil manter esa rutina». Ya cuando termina el curso opta por escaparse a la playa y «nadar no mar».

En el terreno musical no se decanta por un estilo en concreto. Tanto puede escuchar música clásica como rock e incluso música gallega actual, «na que hai propostas moi interesantes». Eso si, si le piden que se quede con una canción menciona Brothers in Arms de Dire Straits.

Se declara «fan» de los países nórdicos, teniendo el deseo de visitar el único que no conoce, Islandia. «Penso que é un espectáculo da natureza», define.