Marta Jiménez Serrano presentará este mes en Santiago su nuevo libro, 'Oxígeno'

Lo hará en una cita a mediados de mes organizada por la librería Cronopios, y su charla tendrá lugar en el café Airas Nunes

Marta Jiménez Serrano junto a la portada de su nuevo libro, 'Oxígeno'.

Marta Jiménez Serrano junto a la portada de su nuevo libro, 'Oxígeno'. / Jairo Vargas

Xabier Sanmartín

Xabier Sanmartín

Santiago

La escritora Marta Jiménez Serrano (Madrid, 1990) visita Santiago a mediados de este febrero como parte de su gira promocional por Galicia con motivo de su nuevo libro, Oxígeno, editado desde el sello Alfaguara.

Presentaciones en Galicia

Organizada por la librería Cronopios, reabierta en agosto en la calle Orfas meses después de su cierre en Alfredo Brañas, la charla de Marta Jiménez Serrano en Compostela tendrá lugar el jueves 19 de febrero en el café Airas Nunes, en fecha por concretar (suele ser de tarde).

Antes, el miércoles 18, visitará la librería Moito Conto de A Coruña y ya el viernes 20, estará en el Club Faro, foro sociocultural que organiza el diario Faro de Vigo, que pertenece al grupo Editorial Prensa Ibérica (EPI), al igual que EL CORREO GALLEGO.

Su librería en Santiago

Así de felices informan desde Cronopios a través de sus redes de la visita de Marta Jiménez Serrano (MJS): "Nosotras os la hemos recomendado desde que leímos Los nombres propios. Su Oxígeno toca temas que nos interpelan a todos aunque no hayamos estado a punto de morir por la mala combustión de un calentador al que no le pasaron la revisión. Sobre todo, MJS hace literatura de la experiencia deseando 'que muera el personaje pero no el narrador'".

Argumento

Marta Jiménez Serrano es licenciada en Filología Hispánica y máster en Estudios Literarios y Letras Modernas. Su editorial resume el argumento de Oxígeno (151 páginas) de esta forma: "Una poderosa historia real sobre la vida, el amor, la muerte y la literatura".

En la apertura, antes del relato, la autora incluye citas de respectivos libros de Carmen Martín Gaite (Lo raro es vivir), Kurt Vonnegut (Matadero cinco) y Joan Didion (Noches azules).

TEMAS

