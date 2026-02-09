Eleccións na USC
Nogueira defende unha «campaña das ideas» para fortalecer a USC
A candidata á reitoría da USC, Alba Nogueira, avanzou que nos máis de 100 actos que mantivo cos diferentes colectivos está a percibir «a boa acollida da campaña das ideas para fortalecer a USC fronte á propaganda baleira de contido e subida de ton nas redes que demostra un estilo do que deberamos fuxir na universidade».
«No noso equipo estamos a pór en práctica o diálogo e o contraste do programa mediante encontros con colectivos da USC, con reparto de programas e dípticos informativos, usando o correo institucional que se puxo ao noso dispor para trasladar as nosas medidas concretas de acordo a un plan de campaña coherente coa responsabilidade e sentido institucional que require a nosa institución académica», sinalou.
Ao seu xuízo, isto contrasta «cos métodos de propaganda, inconsistencia e bandazos de discurso, que se modulan en función do momento e do público ao que se dirixen en cada momento». Así, engadiu que «o próximo xoves é momento de escoller entre continuísmo ou renovación. Nós non imos apartarnos do noso compromiso de facer unha campaña seria e responsable con ideas que van transformar a USC».
