Patronal y sindicatos vuelven a la negociación para evitar la huelga de buses en Santiago desde el miércoles

Nueva reunión en la sede del Consello Galego de Relacións Laborais desde las 13:00 horas de este lunes para intentar acercar posturas entre patronal y sindicatos que eviten la huelga indefinida del transporte en autobús en la provincia de A Coruña a partir de este miércoles y que, de llevarse a cabo, afectará de forma muy sensible a la movilidad en Santiago, puesto que supondría el paro del servicio de transporte urbano de la ciudad.

El encuentro se produce tras no ser ratificado por una inmensa mayoría de los trabajadores el preacuerdo que habían alcanzado el lunes de la semana pasada CCOO y UGT con las organizaciones empresariales, y del que se desmarcó la CIG por entender que no contenía las mejoras salariales y laborales que llevan varios meses reivindicando con diversas movilizaciones, entre ellas una decena de paros.

El responsable de Transportes de la CIG, sindicato mayoritario en el sector, Ernesto López Rei, remarcaba este lunes, en declaraciones a los medios, que los resultados de las asambleas fueron "tremendamente contundentes" y dejaron claro el rechazo de los trabajadores hacia un preacuerdo que juzgan insuficiente.

"La idea es seguir negociando y no tener huelga el miércoles, veremos si es la misma idea que tienen los demás", afirmaba López Rei, que consideraba que, tanto la patronal como las otras organizaciones sindicales, están "jugando con fuego".

Cruce de acusaciones

Asimismo, y según informa Efe, responsabilizaba a UGT de la dilación a la hora de retomar la mediación y sostenía que este sindicato "no asume el resultado" de las votaciones llevadas a cabo entre los trabajadores.

"Aquí a ni dios le importa el conflicto, a ni dios le importan los trabajadores y las trabajadoras. Y los usuarios y las usuarias todavía menos", ha agregado el portavoz de la CIG, visiblemente descontento con la actitud de los otros interlocutores de este conflicto.

Por su parte, los representantes de la patronal han rehusado atender a los medios y efectuar declaraciones con carácter previo al inicio de la reunión que, previsiblemente, se prolongará a lo largo de todo el día de hoy.

UGT no confirma si suscribirá la huelga

A su vez, el responsable de Transportes de UGT Galicia, Iván Cancela, no ha confirmado si el sindicato suscribirá la huelga indefinida convocada a partir del miércoles si no hay acuerdo para la actualización del convenio.

"Lo voy a analizar con los afiliados, vamos a convocarlos y, una vez que salgamos de aquí hoy, analizar en conjunto todo y decidiremos. Pero, desde luego, tirarnos a la piscina por un interés político tampoco", ha respondido, tras ser preguntado sobre si participarán de esta medida de protesta.

Cancela ha defendido el contenido del preacuerdo llevado a votación la semana pasada, que fue rechazado por cerca del setenta por ciento de los trabajadores, y ha manifestado que se vertieron argumentos sobre el mismo "que son totalmente mentira".

El representante de UGT ha llegado a decir que recibió "ataques personales" por defender su postura "desde una determinada parte de los trabajadores", a los que le ha recriminado no haber podido "explicar" el razonamiento por el que aceptaban el preacuerdo.

Concentración en la Intermodal

Antes de la reunión entre patronal y sindicatos, varios trabajadores se concentraban en la Intermodal de Santiago convocados por la CIG reivindicando la actualización de un convenio laboral que lleva caducado cuatro años.