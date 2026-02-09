Pizzas gratis en Santiago: este local regala 50 por el Día Mundial de la Pizza
Una popular cadena regalará medio centenar de pizzas a los primeros clientes que se acerquen a su establecimiento situado en la rúa da República de El Salvador
¿Alguien ha dicho pizza gratis en Santiago? Con motivo del Día Mundial de la Pizza, una popular cadena ha anunciado a través de sus redes sociales que regalarán pizzas Margheritas a los primeros que se pasen por cualquier de sus restaurantes.
Se trata de Grosso Napoletano (rúa da República de El Salvador, 28), que regalará 50 pizzas Margheritas en una promoción limitada y especial para conmemorar este 9 de febrero.
La promoción empezará este lunes a partir de las 20.00 horas, tal y como han confirmado en redes: "No queremos que nadie se quede sin probarla, mañana a partir de las 20:00, vamos a regalar 50 Margheritas para llevar a las cincuenta primeras personas que se pasen por cualquiera de nuestros restaurantes".
Una acción con la que la cadena, -que recientemente se ha coronado como la mejor de España y en el top 3 mundial-, pretende que "nadie se quede sin probar la auténtica pizza Napolitana". Con unos 40 establecimientos repartidos por toda la geografía, Grosso Napoletano repartirá 2.000 pizzas Margheritas.
