Crise dos CSC

Raxoi suspende as actividades nos centros socioculturais

A renuncia “inxustificada” de Eulen leva a situación dos CSC ao límite, á espera de que Os Ventos asuma, ou non, a concesión do novo contrato

Unha actividade no exterior do CSC Aurelio Aguirre, no barrio de Conxo

Unha actividade no exterior do CSC Aurelio Aguirre, no barrio de Conxo / Jesús Prieto / t

Ana Triñáns

Ana Triñáns

Santiago de Compostela

O edil de Centros Socioculturais (CSC), Xan Duro, compareceu este luns en rolda de prensa para informar dos pasos que está a dar o goberno local fronte á renuncia de Eulen a formalizar o novo contrato do servizo. Uns pasos que levan á convocatoria dunha xunta de goberno extraordinaria está semana para “suspender a orde de continuidade” do contrato actual con Serviplus e que terán, entre outras consecuencias, a suspensión de actividades nos CSC.

O edil aínda non contaba na mañá do luns co dato de usuarios afectados, mais sábese moi numeroso, e en media ducia de CSC (como pode ser o de Sar) as únicas actividades que se realizan son as organizadas polo Concello. Outra consecuencia da renuncia de Eulen e da suspensión da orde de continuidade, e non menos importante, vai ser que os traballadores dos centros pasan ao desemprego. Pero Xan Duro quixo deixar claro que, unha vez se resolva a licitación, “este desemprego non afectará a que sexan subrogados pola nova adxudicataria”.

A complicación neste punto vén dada porque Os Ventos, a segunda licitadora por detrás de Eulen, é tamén a única opción, pois non hai máis empresas no concurso. A súa aceptación ou rexeitamento (isto último carrexará penalidades para a compañía) agarda Duro que se resolva estes días, pois segundo indicou xa houbo un primeiro contacto informal a pasada semana e unha xuntanza formal este mesmo luns.

O edil quixo “pedir desculpas, perdoalmente e no nome do goberno local, ás persoas afectadas pola suspenzión de actividades”.

“A decisión de Eulen non é imputables ao Concello”

Como xa dixera a pasada semana ante as peticións de dimisión feitas dende a oposición, Xan Duro, recalcou que “quen debe dimitir é o responsable de Eulen que decidiu renunciar ao contrato”. O concelleiro asegurou que “nada do exposto” por Eulen para a renuncia é imputable ao Concello á vista das avaliacións dos servizos técnicos e reiterou as palabras da alcaldesa a pasada semana sobre a “inxustificada e irresponsable” decisión de Eulen e aclarou que ningunha das razóns aducidas pola adxudicataria teñen sustento legal.

Sobre a asunción da débeda de Serviplus cos traballadores, Duro especificou que no momento da licitación, está “non era certa’, pois a legalidade establece que para iso haxa dúas nóminas impartidas. Sobre a denuncia sindical polo convenio colectivo aplicado, ademais de mencionar que é posterior á convocatoria do concurso, puxo o foco o edil en que está xudicializado pero non hai sentenza.

