Santiago dispara sus accidentes en dos años tras el parón de la pandemia

Los datos de la Dirección General de Tráfico (DGT) muestran con claridad cómo la siniestralidad vial en Santiago se disparó tras el parón provocado por la pandemia. Entre 2020 y 2024, el concello acumuló 851 accidentes, pero buena parte de ese volumen se concentra en los dos últimos ejercicios, cuando la movilidad recuperó niveles normales y el tráfico volvió a intensificarse en la ciudad y en sus accesos. La DGT todavía no ha hecho públicas las cifras de 2025, por lo que el análisis se centra en este periodo de cinco años.

El año 2020, marcado por los confinamientos y las severas restricciones de circulación, cerró con 131 siniestros en Santiago y una víctima mortal. En 2021, todavía con limitaciones parciales, los accidentes subieron ligeramente hasta 138, sin fallecidos. El verdadero cambio llegó a partir de 2022, con la reactivación completa de la actividad: los siniestros saltaron a 182, con cuatro muertes, y continuaron creciendo en 2023 (193 accidentes y dos fallecidos) y 2024 (207 y dos muertes).

En apenas cuatro años, la capital gallega pasó de poco más de 130 accidentes anuales a superar los 200, un aumento de más del 50 % respecto al primer ejercicio de la serie. En el conjunto del cuatrienio, además de los nueve fallecidos, se contabilizaron 111 heridos hospitalizados y 979 heridos leves, hasta alcanzar 1.099 víctimas.

Aunque gran parte de los siniestros se producen dentro del casco urbano, los accidentes más graves se registran sobre todo fuera de él. Según la DGT, siete de las nueve muertes en Santiago tuvieron lugar en vías interurbanas, frente a solo dos en calles de la ciudad. Los accesos y carreteras del entorno metropolitano se consolidan así como los puntos más peligrosos, según los datos de la Dirección General de Tráfico.

En cuanto a las causas, destacan las salidas de vía por la izquierda, los atropellos y los choques frontales, una combinación que apunta tanto a pérdidas de control del vehículo como a conflictos con peatones, especialmente en tramos periurbanos. Los fines de semana aparecen de manera recurrente entre los días con accidentes mortales, sobre todo en 2020 y 2024, aunque también se registraron picos en jornadas laborables, lo que sugiere un riesgo repartido a lo largo de toda la semana.

Una ciudad en el centro del mapa gallego

La comparación con otras urbes de Galicia sitúa a Santiago en una posición intermedia. Vigo encabeza el ranking con 2.750 accidentes y 30 fallecidos entre 2020 y 2024, seguida por A Coruña, con 1.599 siniestros y 18 muertes. Por detrás aparecen Pontevedra (957 accidentes y nueve fallecidos), Lugo (553 y quince), Ourense (644 siniestros y once muertos) y Ferrol (314 y seis).

Con 851 accidentes, Santiago supera a Lugo, Ourense y Ferrol, pero se queda por debajo de los grandes núcleos costeros (A Coruña y Vigo) y empata con Pontevedra en número de víctimas mortales. Las cifras reflejan el peso de la capital como nodo administrativo, universitario y turístico, con un flujo constante de desplazamientos diarios.

En Galicia

A escala autonómica, la DGT contabiliza 20.707 siniestros en el periodo analizado, con 588 fallecidos y casi 29.000 víctimas en total. Los atropellos, los choques y las salidas de vía figuran como las principales causas de los accidentes mortales registrados, un patrón similar al observado en Santiago.

El reparto semanal confirma además que el riesgo se intensifica durante el ocio y los desplazamientos largos: los fines de semana concentran el 32,65 % de los siniestros mortales anotados en Galicia, muy por delante de cualquier día laborable. La fotografía que dejan las cifras oficiales de la Dirección General de Tráfico es la de una ciudad que pasó de la quietud forzada de la pandemia a un escenario de tráfico intenso y más accidentes en apenas dos años. La evolución reciente plantea un desafío claro para las políticas de seguridad vial, sobre todo en los accesos interurbanos y en la protección de peatones.

Habrá que esperar a que la DGT publique los datos correspondientes a 2025 por ciudades, todavía pendientes, para comprobar si el repunte observado desde 2022 se consolida o si, por el contrario, las medidas adoptadas consiguen frenar la tendencia al alza en Santiago y en el conjunto de Galicia.

Balance preliminar

Según se desprende de informes preliminares, Galicia cerró el año 2025 con un balance de 114 personas fallecidas en siniestros de tráfico, una cifra que supone ocho víctimas mortales más que en el ejercicio anterior. El incremento rompe la tendencia de estabilidad registrada en años previos y sitúa a la comunidad entre las que presentan un mayor aumento interanual en términos absolutos, según recoge el Informe de Cierre 2025 de la DGT, que no ofrece datos municipales.

El análisis provincial muestra un comportamiento desigual dentro del territorio gallego. Lugo destaca como el principal foco del repunte, con un aumento de diez fallecidos respecto a 2024, convirtiéndose en la provincia que más contribuye al crecimiento del dato autonómico. Por el contrario, Ourense y Pontevedra mantienen cifras más estables, sin variaciones significativas que alteren el balance general.

Provincia de A Coruña

En el caso de la provincia de A Coruña, el informe señala un volumen elevado de víctimas mortales, acorde con su peso demográfico y su intensidad de tráfico. Dentro de este ámbito se sitúa Santiago de Compostela, que aparece identificada como uno de los municipios donde se registraron siniestros mortales a lo largo del año. No obstante, el documento no ofrece por el momento un desglose específico para la capital gallega, integrando sus datos dentro del conjunto provincial.

En conjunto, el cierre de 2025 confirma que la siniestralidad vial continúa siendo un reto relevante en Galicia, con dinámicas territoriales diferenciadas que apuntan a la necesidad de reforzar medidas adaptadas a la realidad de cada provincia, especialmente en aquellas donde el repunte ha sido más acusado.