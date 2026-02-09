Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

LIBROS

Santiago será la sede del Congreso de Librerías de 2028

La última edición, celebrada hace días en Valencia, galardonó a la Libraría Bandini de Bertamiráns (Ames) con el Premio Nuevas Librerías 2026

acobo Ucha, de Follas Novas: Al lado, Óscar Porral, de la librería Bandini y, debajo, Pío Barreiro, de Komic.

acobo Ucha, de Follas Novas: Al lado, Óscar Porral, de la librería Bandini y, debajo, Pío Barreiro, de Komic. / Jesús Prieto

Xabier Sanmartín

Xabier Sanmartín

Santiago

Santiago acogerá el Congreso Nacional de Librerías de 2028, una cita organizada por la Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros (Cegal) Se trata de un encuentro bienal cuya última edición tuvo lugar hace días en Valencia bajo el lema Inteligencia Humana.

Premio para Galicia

En esa reciente edición valenciana inaugurada por ministro de Cultura, Ernest Urtasun, se otorgó una distinción a la Libraría Bandini de Bertamiráns (Ames) cuyo responsable, Óscar Porral Vicente recibió el Premio Nuevas Librerías 2026.

La reciente edición del Congreso de librerías reivindicó durante dos jornadas el papel de las librerías independientes en la promoción y mantenimiento de la bibliodiversidad como elemento diferenciador y necesario en una sociedad plural, señalan desde la Cegal.

Tercero por la izquierda, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, en el reciente Congreso de Valencia.

Tercero por la izquierda, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, en el reciente Congreso de Valencia. / Cedida

1.100 librerías en toda España.

La Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros (Cegal) es una, entidad creada en 1978 en defensa de los intereses de los libreros y libreras y la ordenación del comercio del libro.

Santiago es una ciudad que destaca por el activismo de sus librerías y por su vida cultural, tanto ligada a la Universidad, como fuera de ella, de ahí la lógica que tiene que la capital gallega vaya a convertirse en sede del Congreso de Librerías en 2028.

Talleres, presentaciones, exposiciones, debates, informes y otro tipo de actividades sobre el mundo del libro y su venta hilan este tipo de encuentros sectoriales de la Cegal.

TEMAS

