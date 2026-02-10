Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un toxicómano amenaza al personal del centro de salud Concepción Arenal, en Santiago

Varias patrullas de la Policía Nacional se tuvieron que personar en el Ambulatorio para controlar la situación

Momento de la llegada de las patrullas de la Policía Nacional este lunes al Concepción Arenal / Salseo USC

David Suárez

Santiago de Compostela

Los altercados y agresiones a personal de centros sanitarios en Galicia no paran de aumentar. Después de que la Xunta aprobara el pasado mes de noviembre la modificación de la Ley de salud de Galicia, para reforzar la protección de estos por el notable incremento que reflejan los datos de 2024 -se registraron 460 agresiones, un 15% más que el año anterior-, un toxicómano volvió a generar una situación tensa este lunes en el centro de salud Concepción Arenal, en Santiago.

El suceso ocurrió en torno a las 20:00 horas y según testigos presenciales, hasta el lugar se desplazaron hasta 3 patrullas de la Policía Nacional por una persona toxicómana que "amenazaba al personal de administración con pegarles porque no le daban la medicación", insistiendo en que de no hacerlo, los iba a agredir "porque no le importaba entrar de nuevo en la cárcel".

El centro de salud Concepción Arenal de Santiago va a ser sometido a un cambio en su pavimentación.

El centro de salud Concepción Arenal de Santiago / Jesús Prieto

Fuentes consultadas de la Comisaría compostelana confirman a este diario que tuvieron que desplazarse hasta el centro sanitario por "un problema con un toxicómano que quería la medicación, pero la doctora le dijo que no le correspondía, por lo que se puso 'algo nervioso' y por eso se llamó a la dotación policial", explican.

El centro de salud no quiso interponer denuncia

Estas mismas fuentes afirman que la agresión no llegó a consumarse: "No hubo agresión, cuando llegaron los compañeros ya lo solventaron todo y tampoco se interpuso denuncia por parte del centro". Finalmente y gracias a la mediación de los agentes, la situación fue controlada y esta persona abandonó el Concepción Arenal sin ser detenido y sin que la situación fuera a mayores: "No fue detenido, después de hablar con los agentes se marchó del lugar y la médico no quiso interponer denuncia".

