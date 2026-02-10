Alba Nogueira lanza su mensaje final en el cierre de campaña: "A USC non pode permitirse o continuismo"

"O xoves a comunidade universitaria decidirá se quere emprender o camiño de renovación que precisa a Universidade ou se quere retroceder ou apostar por un continuismo que pensamos que hoxe non nos podemos permitir". Son palabras de la candidata al Rectorado de la USC, Alba Nogueira, que en la mañana de este martes celebró un cierre de campaña con los medios en la Biblioteca Concepción Arenal.

Acompañada de las personas que la acompañan en la candidatura y el grupo de apoyo con el que ha trabajado en el Claustro y el Consello de Goberno en los últimos meses, Nogueira construyó "colectivamente" un programa "froito dun compromiso que ven de lonxe coa Universidade e froito tamén da vontade de facer un debate pausado que creo que foi o que caracterizou o nosa candidatura".

Después de mantener más de cien encuentros con PDI, PTXAS y estudiantado, según indicó, la catedrática de Derecho Administrativo aseguró estar "contenta" de la campaña realizada, la cual "buscou aproveitar os espazos institucionais que nos deu a Universidade e o correo institucional para trasladar as nosas mensaxes".

Alba Nogueira durante su intervención en el desayuno informativo con los medios en la Biblioteca Concepción Arenal de Santiago. / Jesús Prieto

Así, considera que fue la única candidatura que "fixo o esforzo de ir trasladando pouco a pouco distintas medidas do programa" al ver que la institución necesita "pensamento sobre o que queremos facer", rechazando "ruidos, bandazos e outros tipos de mensaxe que intoxican o debate electoral".

En las dos semanas de campaña, Alba Nogueira trató de hacer "unha aposta de diálogo cara fóra". Así, citó los encuentros que mantuvo con la alcaldesa de Santiago y con el edil de Lugo, con el objetivo de "tratar de mellorar todos xuntos unha institución cinco veces centenaria e sendo a universidade de referencia en Galicia". Para ello justificó que la USC aglutina "máis da metade" de la investigación que se hace en Galicia y sus títulos "son os máis demandados". Un hecho que espera mantener si consigue llegar al cargo.

La vivienda, trabajar fácil y la autonomía universitaria, preocupaciones de Nogueira

En los encuentros con la comunidad universitaria Nogueira aseguró abrir una serie de debates: "o da vivenda, o de traballar fácil, o da autonomía universitaria e da defensa dos nosos títulos ou o do financiamento para abordar o mantemento das infraestruturas históricas".

Acabó su intervención asegurando tener la sensación de "ter contribuido a un debate pausado" que cree que necesitaba la comunidad, con la idea de "mudar o presente para gañar o futuro", como lema de campaña.

Noticias relacionadas

De cara a las votaciones de este jueves 12 de febrero, en las que se eligirá a la primera mujer rectora de la institución compostelana, Nogueira "confía en que a comunidade universitaria nos dea o seu apoio".