Cambiar el nombre de la Avda. Juan Carlos I por Rúa de Gaza: la iniciativa de varios colectivos de Santiago

Nueva iniciativa ciudadana en Santiago en apoyo a las víctimas palestinas del genocidio en Gaza. Colectivos sociales del ámbito de Compostela solicitan el apoyo de vecinos y vecinas y de organizaciones de la ciudad para presentar una petición al Concello con el fin de iniciar los trámites necesarios para cambiar la denominación de la actual Avenida Juan Carlos I y proponer como nuevo nombre Rúa de Gaza.

La iniciativa ciudadana ha sido presentada este martes por representantes de algunos de los colectivos que impulsan el cambio de nombre de la céntrica avenida compostelana, que a día de hoy han reunido ya casi 500 firmas y esperan duplicar al menos esta cifra.

En rueda de prensa, Sandra Garrido, portavoz del colectivo Movemento Global hacia Gaza, se ha mostrado seguro del apoyo que va a tener esta iniciativa en la ciudadanía, si bien ha matizado que "ahora tiene que haber valentía por los gobiernos y que apuesten por lo que pide la ciudadanía". Para la también representante de Galiza por Palestina, "es una infamia que haya una avenida en Santiago de Compostela con el nombre Juan Carlos I".

Álvaro Torres, de la Plataforma Antifascista y Republicana, ha considerado que el cambio de nombre de la avenida por Rúa de Gaza "sería una propuesta firme, porque Compostela siempre fue una ciudad solidaria con los pueblos que luchan por su soberanía".

También ha estado presente en la rueda de prensa Belén Angueira, de Insumisas contra o Rearme Galiza, quien, como recoge el texto de la iniciativa ciudadana, ha indicado, entre los motivos de la petición, que "la figura de Juan Carlos I está ampliamente asociada a prácticas de corrupción, opacidad financiera y enriquecimiento ilícito, documentadas por investigaciones judiciales y periodísticas".

El texto de la iniciativa recoge además que "mantener la denominación 'Avenida Juan Carlos I' supone otorgar reconocimiento público a una figura cuyo legado está marcado por la corrupción y la falta de ejemplaridad". La propuesta de cambio del nombre de la citada avenida por el de Rúa de Gaza, representa un "símbolo de compromiso con los derechos humanos y respeto al Derecho Internacional".