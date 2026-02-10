Conciertos en Santiago de Sés y Antía Muíño dentro del ciclo Fiestra Aberta

La oferta musical de 2026 en Santiago crece con el anuncio del ciclo Fiestra Aberta cuya programación fue presentada este lunes en el Pazo de Raxoi. Sés y Antía Muíño encabezan esa tanda de conciertos previstos entre los meses de marzo y mayo, que completan Xan Campos, Pablo Sanmamed y Su Garrido Pombo.

Tanto Muíño como Garrido Pombo acompañaron a la concelleira de Capital Cultural, Míriam Louzao en la rueda de prensa para dar detalles de esta iniciativa creada por el Concello con apoyo del Consorcio.

Fechas de cada actuación

El ciclo empieza el jueves 5 de marzo (20.30 h.; Teatro Principal) con la compostelana Antía Muíño, que acaba de estrena en su canal de Youtube el vídeo de Mientras Sueño y Vivo, canción que supone el último adelanto de Anfibia Por Veces, su nuevo disco largo. Es un tema con música y letra suya, a guitarra y voz con el único apoyo de la flauta de Miguel Arribas y lanzado con un minimalista videoclip a cargo de Mar Suárez, bajo la dirección creativa de Julia Marina Salgado con prendas de Melania Freire. La producción es obra de Hevi y de la propia Muíño.

El sábado 21 de marzo (20.00 h.; Auditorio de Galicia), Sés (María Xosé Silvar) vuelve a Santiago, donde ya cantó el pasado verano, en la Quintana. Gira en 2026 para mostrar en vivo (y con banda) un nuevo disco llamado Nadando na incerteza, del que hablaba así hace unos meses en charla con EL CORREO: « É o meu disco máis natural, onde eu sono como si te estivera cantando a ti agora mesmo aquí na miña casa, e o nuclear é o texto como sempre nos meus discos, pero neste caso, aínda máis».

El sábado 11 de abril (20.30 h.; Aud. de Galicia) actúa Rocío Márquez, cantaora flamenca con una visión mestiza del género que viaja a Galicia acompañada del guitarrista de Pedro Rojas-Ogáyar, para presentar Himno vertical.

El miércoles 22 de abril (20.30 h.; Principal), la programación de Fiestra Aberta recibe a Xan Campos presenta Amorodios, trabajo donde suma la voz de Faia Díaz, junto a Iago Fernández y Virxilio Da Silva.

El domingo 3 de mayo (20.30 h.; Principal), Pablo Sanmamed muestra en directo A estrela mostrada, proyecto que va de la llamada música antigua al jazz contemporáneo, inspirado en las cantigas de la lírica gallego-portuguesa y en otras tradiciones del Medievo

Y el viernes 29 de mayo, el ciclo Fiestra Aberta concluye su programación con la presencia de Su Garrido Pombo (20.30 h.; Principal) y Traspielas, propuesta junto a Macarena Montesinos, Iago Ramilo, Marco Maril y Fran Rodríguez Casal, protagonistas, según señala el Concello, de un repertorio donde caben «canciones tradicionales, electrónica, experimentación...»

Entradas

Las entradas tienen precios que van de 12 e 14 euros y ya están disponibles en compostelacultura.gal y la Zona C (abre de martes a sábado, de 11 h. a 14 h. y de 16 h. a 19 horas). También habrá tickets el mismo día de cada evento en cada respectiva taquilla si no se han agotado de forma previa.

Eco en Spotify

En la plataforma de streaming Spotify, Rocío Márquez suma ahora mismo 143.000 oyentes al mes, Antía Muíño 27.000; y Sés, 17.000.

Según la concelleira de Cultura, este ciclo que se une a la agenda de conciertos en Santiago nace inspirado simbolicamente «na fiestra aberta que, coas súas últimas palabras, demandaba Rosalía de Castro» e invita a «a deter o ruído, abrir un limiar e mirar e escoitar, o mundo desde Santiago de Compostela en diálogo co exterior».