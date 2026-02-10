Crujeiras, candidata a rectora de la USC: «Son de traballo en equipo, todos aprendemos»

«A miña investigación enriquece a miña actividade docente porque sempre podes motivar ao estudantado, por exemplo, con ideas que se che ocorreron». Así relaciona las dos funciones clave en la Universidad Rosa Crujeiras, una de las cuatro candidatas que optan a dirigir la USC tras las elecciones que celebran su primera vuelta este jueves, 12 de febrero.

Además de información no orientada (estadística matemática) también colabora con gente de distintas disciplinas (economía, ecología, ingeniería, medicina, filología,etc.), una experiencia que le permite «amosar ao estudantado a relevancia do noso ámbito e como para abordar un problema é preciso estar dende distintos servizos».

Lo que más le gusta de la parte investigadora es esa «colaboración» con los compañeros y compañeras de otras áreas. Pone como ejemplo cuando le formulan un problema, de cualquier ámbito y tiene que tratar de abstraerlo para entenderlo. «Nunca vas saber tanto como eles e elas de ecoloxía, biodiversidade, onomástica...Gústame a discusión sobre os enfoques e os resultados. Eu son de traballo en equipo. Todos aprendemos», detalla.

A esto se suma su actividad docente en Matemáticas, Biología, Enfermería, Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Filología. Y también esas «ganas de divulgar», que la han llevado a participar en iniciativas como Pint of Science, o el programa Unha Enxeñeira ou Científica en Cada Cole.

Crujeiras es catedrática del área de Estatística e Investigación Operativa en la USC e investigadora del grupo Modelos de Optimización, Decisión, Estatística e Aplicacións (MODESTYA). Asimismo, desde septiembre de 2021 hasta diciembre de 2025 ocupó el cargo de directora científica del Centro de Investigación e Tecnoloxía Matemática de Galicia (CITMAga).

Su trayectoria fue reconocida con el Premio al Talento Joven Científico Femenino 2023 por la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y en 2024, junto con las profesoras M. Alonso e I. Gijbels, recibió el Premio a la Mejor Contribución Metodológica en Estadística de la Sociedad de Estadística e Investigación Operativa (SEIO) y de la Fundación BBVA (FBBVA).

«Gústanme os retos; saír da zona de confort e intentar facer as cousas doutro xeito»

Con todo, de lo que está más orgullosa es de los «recoñecementos que teñen recibido as persoas que se teñen formado comigo». Son los premios nacionales e internacionales de prestigio como el Ramiro Melendreras (el premio nacional de estadística para personas jóvenes), el Vicent Caselles (de la Real Sociedad Matemática Española) o el premio a la mejor tesis en humanidades digitales.

Su investigación se centra en el desarrollo de metodología no paramétrica para el análisis de datos en contextos complejos. Un concepto un tanto abstracto sobre el que Crujeiras profundiza. «Trátase de procesos con dependencia espacial, variables observadas sobre soportes non-euclídeos (datos circulares e direccionais) e, máis recentemente, datos con información parcial (dobremente truncados)».

A esta parte ‘resumida’ de su formación y trayectoria se suma el hecho de haber publicado en revistas de prestigio y alto impacto en estadística, de caracter metodológico, como Journal of the American Statistical Association, Biometrics, Annals of Applied Statistics, Scandinavian Journal of Statistics, Electronic Journal of Statistics, Test, Stochastic Environmental Research and Risk Assessment o Journal of Statistical Software, entre otras.

En el apartado de gestión, además de la dirección científica del CITMAga, ha desarrollado otros cargos de relevancia como el de secretaria del Instituto de Matemáticas, vicedecana en la Facultad de Matemáticas, adjunta a la vicerrectoría de Comunicación y Coordinación con competencias en Calidad, vicerrectora de Comunicación y Coordinación.

Lo más personal de Crujeiras

Crujeiras se define como «boa escoitadora, dialogante e traballadora”. Le gusta «asumir retos; saír da zona de confort e intentar facer as cousas doutro xeito».

Si el jueves consigue convertirse en la primera mujer rectora de la USC, sumándose así la institución a las veinte públicas y privadas de España con una mujer al frente, lo hará con «unha enorme responsabilidade, pero sen amedrentarse». Considera que tiene el «mellor» proyecto para la USC y las capacidades y conocimientos para «sacalo adiante».