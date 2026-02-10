Estos son los lugares más románticos de Galicia para este San Valentín... y dos están en Santiago

Se suele decir que París es la ciudad del amor, pero lo cierto es que Galicia no se queda atrás cuando se habla de romanticismo. Paisajes, leyendas y una toponimia cargada de simbolismo convierten a la comunidad en un escenario idílico, especialmente en San Valentín.

Sin ir más lejos, hace apenas unas semanas la prestigiosa revista Condé Nast Traveler seleccionó a Ribadeo y Fisterra entre los pueblos más románticos de España, pero, lo cierto es que estas localidades no son las únicas.

Desde enclaves naturales hasta bancos, paseos o pueblos cuyo nombre ya evoca el amor, Galicia rezuma encanto por doquier. Por eso, desde El Correo Gallego recopilamos algunos de los lugares más románticos de Galicia para disfrutar de este San Valentín.

De Cariño a Vilamor

En muchos casos, el amor ya está escrito en el mapa. La toponimia gallega es una de las más evocadoras del territorio español y deja nombres que parecen hechos a medida para disfrutar del 14 de febrero. Es el caso de Cariño, en la costa coruñesa, o de Carantoña, en los concellos de Miño, Lousame y Vimianzo.

Cariño es uno de los pueblos con el nombre más romántico / Guía Repsol

A estos se suman otros topónimos igual de románticos como Amorín, en Tomiño; Bicos, en el concello de Abadín; u O Bico, en O Saviñao. Especial mención merece Vilamor, nombre que se repite en distintos puntos de la geografía gallega, como en Folgoso do Courel, Toques, Sobrado u O Saviñao.

Más sugerentes son los nombres en otros puntos de la comunidad como Coitos, en Toques; O Sexo, en Agolada; o A Paixón, en A Arnoia. Lo cierto es que aunque su origen es diverso y no siempre está vinculado al significado romántico actual, estos nombres se han convertido ya en un elemento más del atractivo de estos lugares, especialmente en fechas como San Valentín.

Galicia cuenta también con una toponimia sugerente / Cedida

Más allá de los nombres de pueblos, Galicia también cuenta con espacios concretos pensados (o muchas veces interpretados) como rincones del amor.

Banco do Amor

Uno de los ejemplos más claros el Banco do Amor, ubicado en el monte de Fontefría, en el concello pontevedrés de Meaño. Situado a unos 400 metros en un entorno tranquilo y con vistas abiertas al paisaje, este banco se ha convertido en un punto habitual para parejas que buscan una pausa, una fotografía o simplemente un momento de calma compartida

Señal del 'Banco do Amor', en Meaño / Cedida

Apostado en este banco, con orientación hacia el Oeste, el espectador puede divisar la belleza de la mitad baja de la ría de Arousa, con la península de O Grove, A Toxa, A Lanzada y la isla de Ons al fondo, además de poder otear, en un día claro, incluso las islas Cíes.

Banco dos namorados

De Meaño a Padrón y su 'Banco dos Namorados'. En el Jardín Botánico-Artístico de la localidad padronesa, cerca de la escultura de Macías O Namorado y bajo el llamado 'Árbol de los Enamorados', hubo durante años un modesto banco de madera, para dos personas, donde según cuenta la leyenda las parejas de novios daban pie a sus romances.

'Banco dos enamorados', en Padrón / Cedida

El banco original, de madera, fue retirado hasta que en 2011 se elaboró uno nuevo en bronce, adornado con motivos e ideas aportadas por todo el pueblo, que substituyó al primero. Desde entonces, el asiento es considerado como un "monumento en lembranza das parellas de namorados de Padrón que adoitaban visitar este recanto do xardín".

Banco de los susurros

Más allá del banco padronés, lo cierto es que el 'Banco dos Namorados' más reconocido se encuentra en Santiago, en concreto en plena Alameda.

El Banco de los Enamorados, en la Alameda de Santiago / Compostela Verde

También conocido como Banco de los susurros, está construido en piedra de granito y su diseño peculiar y especial ubicación lo hacen contar con una curiosa propiedad: la capacidad de transmitir el sonido de un lado al otro.

Con catorce metros de distancia, dos personas situadas en cada extremo del banco pueden escuchar las palabras del otro perfectamente. Una circunstancia que, según la creencia popular, hacía que el banco fuera utilizado durante años como un lugar de encuentro para amantes que no querían ser vistos juntos en público.

Árbol de los enamorados

También en la Alameda, en el tramo final del paseo que lleva hacia la Puerta de los Leones, existe un ejemplar de eucalipto, de más de 120 años de antigüedad y con una altura que ronda los 45 metros, que esconde una popular tradición en Santiago.

'Árbol de los enamorados' en la Alameda de Santiago / Cedida

Esta consiste en dar una vuelta al ejemplar, llamado 'Árbol de los enamorados', con tu pareja, con la intención de renovar los votos matrimonial o la de declarar nuestro amor a la persona querida.

El inmenso tronco de este impresionante ejemplar está completamente lleno de inscripciones en su corteza, desde frases de amor a corazones, y está, además, rodeado por un banco circular de madera que permite a los enamorados disfrutar de una panorámica privilegiada de la Catedral.

Vistas de la Catedral desde el 'Árbol de los enamorados' en la Alameda / Sandra Cuiña

Paseo de los enamorados

Si dar una vuelta al 'Árbol de los enamorados' sirve para declarar nuestro amor, existe un paseo en Galicia que completarlo hará que la otra persona se enamora de nosotros, o eso es lo que dice la leyenda.

Se trata del 'Paseo de los enamorados', una ruta en Cervo, en pleno Parque Natural de Sargadelos, un enclave mágico inundado de árboles y vestigios de los que fue uno de los conjuntos febriles más importantes de los siglos XVIII y XIX, la fábrica de cerámica y porcelana Sargadelos.

Este pequeño sendero, de un kilómetro aproximadamente, bordea la presa que abastecía de agua a la fábrica y, según cuenta la leyenda, si una pareja recorre la ruta sin estar enamorados, el lugar hará el "milagro" y si que lo estarán una vez terminado el recorrido.

Cascada artificial en el 'Paseo dos namorados' / Cedida

Si es cierto o no no se sabe, pero lo que si que es cierto es que el final del recorrido esconde un enclave sorprendente. Se trata de una cascada artificial que desciende por el muro de la presa del río Xunco, una presa que se creó en 1791 como muro de retención del agua.