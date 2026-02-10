De una gilda de cachopo a una vieira de vaca: las tapas más originales del Santiago(é)Tapas

Queda poco más de una semana para el inicio del concurso de tapas más popular de Santiago. En la nueva edición del Santiago(é)Tapas -que este año contará con la participación de 48 locales y se desarrollará del 19 de febrero al 8 de marzo-, podrán degustarse un total de 73 tapas, en las que los restaurantes de Compostela sacan a relucir su lado más creativo con propuestas gastronómicas que van más allá de la tapa tradicional.

Desde EL CORREO GALLEGO repasamos las rutas disponibles, las tapas más originales, las opciones vegetarianas, sin gluten y una selección de propuestas dulces.

Rutas del Santiago(é)Tapas

Al igual que en años anteriores, Santiago(é)Tapas se divide en varias rutas, denominadas con las diferentes variantes del Camino de Santiago. En total, el concurso cuenta con ocho etapas, cada una con una selección de restaurantes participantes:

(é)Tapa 1. Camiño Inglés : Entreportas, O Testo, La Carrilana, A Porta Verde, La Culpable MX y Pico de Galo.

: Entreportas, O Testo, La Carrilana, A Porta Verde, La Culpable MX y Pico de Galo. (é)Tapa 2. Camiño Primitivo : A Fuego Lento, Café Bar Suso, O'Flanagan's, Redes Compostela, Nómade Santiago, Vilar 64 y Los Caracoles.

: A Fuego Lento, Café Bar Suso, O'Flanagan's, Redes Compostela, Nómade Santiago, Vilar 64 y Los Caracoles. (é)Tapa 3. Vía da Prata : A Ostrería, Beher, Mercedes, Quitapenas y O Sendeiro.

: A Ostrería, Beher, Mercedes, Quitapenas y O Sendeiro. (é)Tapa 4. Camiño de Inverno : Cacao, El Muelle, Sessanta & Novanta, Sindueña, Mori, Vitela y Xuntanza.

: Cacao, El Muelle, Sessanta & Novanta, Sindueña, Mori, Vitela y Xuntanza. (é)Tapa 5. Camiño Portugués: La Planta, Artesana Gastrobar, Bodeguilla de Santa Marta, A Vaquiña y El Estudio.

La Planta, Artesana Gastrobar, Bodeguilla de Santa Marta, A Vaquiña y El Estudio. (é)Tapa 6. Camiño Francés: Atahualpa, Arauxa, O Afiador, Bodeguilla de San Lázaro y Oca Puerta del Camino.

Atahualpa, Arauxa, O Afiador, Bodeguilla de San Lázaro y Oca Puerta del Camino. (é)Tapa 7. Camiño Fisterra-Muxía: Marte, A Lareira, La Morena, El Cártel de Mawey, As Margaritas y El Rincón de Yobeida.

Marte, A Lareira, La Morena, El Cártel de Mawey, As Margaritas y El Rincón de Yobeida. (é)Tapa 8. Camiño do Norte: Orixe, Casa Chico, A Moa, A Medusa Pub, Black Cat, A Maceta y Avenida 213.

Tapas más originales

Aunque todavía no podemos probar las tapas, un primer vistazo al listado de participantes deja claro que esta edición viene cargada de propuestas muy interesantes.

Entre ellas, ya hay algunas creaciones que llaman especialmente la atención por su originalidad, como son las siguientes:

Unha volta de rosca

Unha volta de rosca es la propuesta de Vilar 64, local que pertenece a la segunda etapa del concurso: Camiño Primitivo. Llama la atención su presentación y estética similar a la de un donut.

La tapa 'Unha volta de rosca' / Santiago(é)tapas

Vieira de vaca

La propuesta de Nómade, también de la segunda etapa del concurso, destaca al romper con lo que entendemos por vieira, pues en este caso es de vaca.

Vieira de vaca de Nómade / Santiago(é)tapas

Boliño de faceiras

O Sendeiro -que arrasó en la edición pasada del Santiago(é)Tapas-, presenta un boliño de faceiras cuya presentación recuerda a un bollo de leche. Forma parte de la tercera ruta.

Boliño de faceiras / Santiago(é)tapas

Filloa, polbo e menta

¿Una filloa de pulpo? La propuesta de A Ostrería es otra de las tapas más originales. Su forma se asemeja a una filloa y, según el nombre de la tapa, combinará pulpo y menta. También de la tercera etapa.

Filloa, polbo e menta / Santiago(é)tapas

Gilda de cachopo

Las gildas están de moda y seguro que la propuesta de Vitela llamará mucho la atención. Así, este local perteneciente a la cuarta etapa presenta una gilda de cachopo.

Gilda de cachopo / Santiago(é)tapas

Ruta sin gluten

Los celíacos también pueden disfrutar del Santiago(é)Tapas con un total de seis tapas:

Cáeche a babilla

Cáeche a babilla / Santiago(é)tapas

Es la propuesta de Pico de Galo, de la etapa 1.

Cordeiro de Dior

Cordeiro de Dior / Santiago(é)tapas

Es la tapa propuesta por Orixe, de la etapa 8.

Coliflor crocante á barbacoa

Coliflor crocante á barbacoa / Santiago(é)tapas

La encontrarás en Black Cat, de la etapa 8.

Alfábega e cítricos

Alfábega e cítricos / Santiago(é)tapas

Es la propuesta dulce, sin gluten y vegetariana de A Maceta, de la etapa 8.

Flan de tetilla á castaña

Flan de tetilla á castaña / Santiago(é)tapas

La tapa dulce, sin gluten y vegetariana de Avenida 213, de la etapa 8.

A tentación do polbo

A tentación do polbo / Santiago(é)tapas

Es también una propuesta de Avenida 213, de la etapa 8.

Ruta vegetariana

Entre las tapas vegetarianas, además de las tapas también gluten free de coliflor crocante á barbacoa y alfábega e cítricos, también puedes degustar las siguientes:

Unha xícara vegan

Es la propuesta de A Medusa, de la etapa 8.

Unha xícara vegan / Santiago(é)tapas

Torrada á nosa maneira

Torrada á nosa maneira / Santiago(é)tapas

Es la tapa propuesta por Casas Chico, de la etapa 8.

Dobre cacao

Dobre cacao

Es la tapa propuesta por A Moa, de la etapa 8.

Dobres

Dobres / Santiago(é)tapas

Es la propuesta e Black Cat, de la etapa 8.

Para los más dulces

Para los que prefieren el dulce, cuentan con propuestas ya nombradas anteriormente como dobre cacao, alfábega e críticos, flan de tetilla á castaña y la torrada á nosa maneira; y dos alternativas más:

Ópera de sordo

Ópera de sordo / Santiago(é)tapas

Es la tapa propuesta por La Morena, de la etapa 7.

Bica mantecada galega

Bica mantecada galega / Santiago(é)tapas

Es la propuesta de A Carrilana, de la etapa 1.

Cómo votar

Para participar y votar por tus tapas favoritas solo tendrás que escanear el código QR que encontrarás en los locales participantes y cubrir un formulario.

Cabe recordar que los votos serán geolocalizados y solo se permitirá un voto por tapa participante desde un mismo terminal.