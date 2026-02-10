Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Herido un hombre tras ser atropellado en un paso de peatones de Santiago

Ha ocurrido en la zona de Vite y ha sido el propio conductor implicado el que ha dado aviso al 112 Galicia

El atropello se ha producido en un paso de peatones en la avenida de Castelao, en Vite

El atropello se ha producido en un paso de peatones en la avenida de Castelao, en Vite / Antonio Hernández / 65

David Suárez

Santiago de Compostela

Nuevo atropello a un peatón en Santiago. Después de que hace apenas dos semanas una persona fuera arrollada en el cruce de la rúa Xeneral Pardiñas con Montero Ríos -un punto de preferencia para los peatones-, este martes un hombre ha vuelto a ser embestido por un coche en un paso de cebra en la zona de Vite.

Fuentes consultadas del 112 Galicia confirman a EL CORREO GALLEGO que tuvieron constancia de este atropello en torno a las 10:37 horas. En el aviso, realizado por el propio conductor implicado, alertaba de que "acababa de atropellar a un hombre en un paso de peatones en la avenida de Castelao con la rúa Guadalupe", y solicitaba asistencia médica para la víctima.

No han trascendido el alcance de sus heridas

Con esta información, desde el centro de operaciones e Axega han dado aviso a Urxencias Sanitarias y a los Bomberos de Santiago, así como a la Policía Local y a Protección Civil. Por el momento no han trascendido el alcance de las heridas de la persona atropellada.

O PSOE critica a “parálise” na xestión do Bipartito pero non pide dimisións polo conflito dos CSC

Un estudio del IDIS detecta alteraciones plasmáticas en péptidos amiloides en pacientes con depresión

El compostelano Borja Iglesias vuelve a alzar la voz contra la homofobia: "Sería dar un paso enorme"

De una gilda de cachopo a una vieira de vaca: las tapas más originales del Santiago(é)Tapas

Herido un hombre tras ser atropellado en un paso de peatones de Santiago

La librería a 2 horas de Santiago elegida como una de las más bonitas del mundo

Un toxicómano amenaza al personal del centro de salud Concepción Arenal, en Santiago

