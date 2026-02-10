Herido un hombre tras ser atropellado en un paso de peatones de Santiago
Ha ocurrido en la zona de Vite y ha sido el propio conductor implicado el que ha dado aviso al 112 Galicia
Nuevo atropello a un peatón en Santiago. Después de que hace apenas dos semanas una persona fuera arrollada en el cruce de la rúa Xeneral Pardiñas con Montero Ríos -un punto de preferencia para los peatones-, este martes un hombre ha vuelto a ser embestido por un coche en un paso de cebra en la zona de Vite.
Fuentes consultadas del 112 Galicia confirman a EL CORREO GALLEGO que tuvieron constancia de este atropello en torno a las 10:37 horas. En el aviso, realizado por el propio conductor implicado, alertaba de que "acababa de atropellar a un hombre en un paso de peatones en la avenida de Castelao con la rúa Guadalupe", y solicitaba asistencia médica para la víctima.
No han trascendido el alcance de sus heridas
Con esta información, desde el centro de operaciones e Axega han dado aviso a Urxencias Sanitarias y a los Bomberos de Santiago, así como a la Policía Local y a Protección Civil. Por el momento no han trascendido el alcance de las heridas de la persona atropellada.
- Estos son los ocho restaurantes de Santiago con la mejor relación calidad-precio
- Patronal y sindicatos vuelven a la negociación para evitar la huelga de buses en Santiago desde el miércoles
- La CIG convoca asambleas para decidir cuándo reiniciar la huelga de autobuses en Santiago
- Las listas de espera de los talleres de coches en Santiago: 'Ahora mismo estamos desbordados
- La CIG espera cita con la patronal: si no hay acuerdo el lunes se reactiva la huelga de buses indefinida en Santiago
- Los trabajadores votan este miércoles si desconvocan la huelga de buses en Santiago
- Rechazo del sector del transporte al preacuerdo con la patronal: ¿Qué pasa con la huelga en Santiago?
- Santiago despide a Pepe del Latino, un referente de la hostelería en el Ensanche