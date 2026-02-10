Un incendio en el centro comercial As Cancelas, en Santiago, obliga a evacuar el edificio

Un incendio en la zona de la azotea del centro comercial As Cancelas, en Santiago, ha obligado este martes a desalojar las instalaciones. Según indicaron los Bomberos, a las 13.50 horas un particular alertó de que veía salir humo de un tejado en esta zona del norte de la capital gallega.

A continuación, desde seguridad del centro comercial también se pusieron en contacto con la central de emergencias para dar aviso de un incendio en la azotea, en una zona de maquinaria que hay en este punto, y comunicar que iban a proceder a la evacuación de las instalaciones, aunque no había personas afectadas.

El incendio se originó en la azotea del centro comercial As Cancelas, en Santiago. / Salseo USC

Hasta el lugar se desplazó todo el personal de los Bomberos de Santiago -9 efectivos-, así como agentes de la Policía Nacional, Policía Local y Protección Civil.

((En ampliación))