La librería a 2 horas de Santiago elegida como una de las más bonitas del mundo

No hay nada mejor para un amante de los libros que una librería bonita. O quizá sí: una librería hermosa y antigua, con paredes que cuenten una historia mientras deslumbran a los ojos.

Existen varias de estas joyas esparcidas por el mundo, en lugares tan lejanos como Helsinki, Zhen Yuan o Buenos Aires. Sin embargo, en apenas 2 horas y media desde Santiago, se puede aterrizar en uno de estos paraísos lectores, seleccionado por Condé Nast Traveler como una de las librerías más bonitas del planeta.

Hablamos de la Livraria Lello, un rincón que acaba de cumplir 120 años en la ciudad costera de Oporto y que lleva más de un siglo conquistando a los visitantes con sus interiores de puro art decó. Además de estanterías llenas de interesantes obras, en el establecimiento se pueden observar impresionantes elementos arquitectónicos que, se dice, llegaron a servir de inspiración a J.K. Rowling para crear alguno de los comercios de su popular universo mágico.

El interior de la Livraria Lello, con su icónica escalinata y su vidriera de colores. / Alexandre Delmar

Así es la Livraria Lello, una de las librerías más hermosas cerca de Santiago

Ubicada en Portugal, la Livraria Lello se ha convertido en una de las paradas turísticas por excelencia para quienes bordean su orilla. Ya antes de entrar sorprende por la arquitectura de su edificio, una construcción neogótica realizada bajo la consigna de la opulencia.

El inmueble fue, de hecho, declarado Monumento de Interés Público en 2013 por la Dirección General de Patrimonio Cultural, que lo define como "uno de los edificios más importantes de la arquitectura ecléctica portuguesa". Pero, para enamorarse del todo, hay que atravesar sus puertas acristaladas y dejarse asombrar por su icónica escalera carmesí.

La pieza, que semeja de madera, es en realidad de hormigón, lo que le ha permitido resistir el paso del tiempo con firmeza. Una característica de lo más oportuna, ya que esta bonita librería portuguesa lleva en pie más de un siglo.

Durante este tiempo, miles de personas han subido por los peldaños rojos de esta escalinata -pintada así en 1993 por un error en la restauración-, y se han quedado maravillados por la enorme vidriera de 8 metros de largo que decora el techo de la tienda. Los paneles incluyen el lema del establecimiento, Decus in Labore -"dignidad en el trabajo"- y, desde 2018, una pequeña cara sonriente que los lectores juegan a encontrar entre los dibujos.

Libros raros y recuerdos del pasado

Además de los libros habituales, esta famosa tienda de libros a un paso de Santiago tiene toda una sección, 'Gemma', dedicada a libros extraordinarios. En ella pueden encontrarse desde publicaciones poco frecuentes hasta primeras ediciones, manuscritos y libros de lujo.

Algunos de los estantes de la Livraria Lello. / Alexandre Delmar

El establecimiento también dispone de réplicas de los carros que se usaban para transportar las obras a principios del siglo XX y de billetes de lotería antiguos que los libreros dejaban en Lello esperando tener la misma suerte que Ernesto Chardron. Este no era otro que el librero que ganó la lotería en 1869 y que puso los primeros cimientos para el actual local de Oporto, abierto en 1906 tras su compra por parte de los hermanos Lello.

En 2006, la belleza del lugar ya había ganado suficiente fama como para ser reconocida, por primera vez, como la librería más bonita del planeta. El título le estuvo rondando desde entonces, reservándole un lugar fijo en cualquier ranking sobre las mejores tiendas de libros del mundo.

Para visitarla desde Compostela, basta un viaje de 2 horas y media en coche -primero por la A3 y luego por la AP-9-, para llegar a este hermoso rincón de la Rua das Carmelitas. Dada la afluencia de turistas que tiene el inmueble, la librería cobra una pequeña entrada a cada visitante, cuyo importe se descuenta de la compra que este realice en el establecimiento.