Nace la primera herramienta global de gestión de océanos... de la mano de la USC

Un equipo internacional de investigación acaba de publicar en la revista Nature el artículo The Ocean Equity Index, en el que se presenta la primera herramienta global diseñada específicamente para medir y mejorar la equidad en iniciativas, proyectos y políticas relacionadas con el océano.

El trabajo representa un ejemplo destacado de investigación española de alto impacto en el cuidado del océaño, puesto que cuenta con la participación conjunta de la Universidade de Santiago (USC) y del centro de investigación Basque Centre fuere Climate Change (BC3). Entre los autores figuran Verónica Relaño, Natali Lazzari y el director de EqualSea, Sebastián Villasante, todos miembros del CRETUS, junto a la investigadora Noelia Zafra-Calvo, del BC3.

El Ocean Equity Index (OEI) responde a una necesidad clave en la gobernanza marina actual, buscando dar el paso de los compromisos declarativos sobre equidad a mecanismos prácticos que permitan medirla, compararla y mejorarla. Esta herramienta propone un marco claro, transparente y replicable, basado en 12 criterios que se puntúan del 0 al 3 y que permiten analizar de forma estructurada qué derechos son reconocidos, quién participa en la toma de decisiones, cómo se distribuyen los beneficios y qué acciones concretas pueden adoptarse para mejorar la equidad.

Diseñada como una herramienta fácil de utilizar, no requiere de una formación especializada y está pensada para ser empleada tanto por administraciones públicas como por organizaciones, comunidades locales, gestores, inversores y financiadores. Puede aplicarse en la escala local y en la global, y es válida para cualquier ámbito de la economía azul, como la pesca, la conservación marina, la energía offshore, la planificación espacial marina o las políticas públicas.

Los autores de este trabajo aplicaron a su índice seis estudios de caso en diferentes países y escalas, consiguiendo demostrar que es capaz de generar datos estructurados que apoyan la toma de decisiones basada en evidencia, permitiendo además identificar de forma clara brechas y oportunidades de mejora.

El Ocean Equity Index permite evaluar propuestas de financiación desde la perspectiva de la equidad, realizar un seguimiento y evaluación de proyectos a lo largo del tiempo, reforzar la rendición de cuentas frente a compromisos políticos y normativos, favorecer procesos de aprendizaje y gestión adaptativa y diseñar iniciativas oceánicas que resulten más justas y eficaces, tanto para las personas como para los propios ecosistemas.

La participación del equipo de EqualSea Lab–CRETUS de la Universidade de Santiago en este trabajo se enmarca en la investigación sobre justicia y sostenibilidad en los sistemas marinos que desarrolla el laboratorio, y está vinculada al ERC Consolidator Grant EqualSea, financiado por el European Research Council.

Sebastián Villasante explica que «durante años, gobiernos y organizaciones asumieron compromisos sobre equidad en la gestión del océano», si bien subraya que «faltaban herramientas concretas para medir si esos compromisos se estaban cumpliendo». Y es ahí donde el Ocen Equty Index permite, según sus propias palabras, «evaluar de forma objetiva dónde estamos y qué debemos mejorar».

Por su parte, Noelia Zabra Calvo considera que el índice supone «una oportunidad única pra todos los gestores de proyectos, financiadores que avalan propuestas relacionadas con los océanos e investigadores que trabajan en ellos».

Desde su punto de vista, la utilización de esta nueva herramienta podría «impulsar un necesario cambio hacia los océanos más equitativos».