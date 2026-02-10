Qué hacer hoy, 10 de febrero, en Santiago: concierto del pianista de Sumrrá en la Borriquita de Belem

JAZZ. Dentro del ciclo de jazz Agustito, en la Borriquita de Belem se ofrece hoy, a las 21:30 horas, un concierto de Manuel Gutiérrez al piano, con entradas al precio de 7 euros. Es integrante del conocido trío compostelano Sumrrá (que actúa cada domingo de este mes en el pub Casa das Crechas, a las 20 h., con tickets a 10 euros). Además, a la misma hora y con idéntico precio, el ciclo Agustito prosigue en el pub Camalea el martes 24 de febrero, con un show del Alejandro Vargas Trío (Alejandro Vargas, piano; Reynier Aldana, bajo, y Carlos Freire batería). Dicha programación, que cuenta con el patrocinio de Estrella Galicia, ofrecerá tres citas más a lo largo del mes de marzo.

‘Cantos de sirena’, de de Charmian Clift

COLOQUIO. El Salón de Actos Isaac Díaz Pardo del Ateneo de Santiago ofrece (17.30 h.) una nueva sesión del Club de Lectura, donde se comentará Cantos de sirena, libro de de Charmian Clift (New South Wales, 1923- 1969). La autora fue una periodista y escritora australiana que, después de la Segunda Guerra Mundial, se incorporó al periódico Melbourne Argus, inicio de una carrera donde ganó fama con columnas semanales muy seguidas.

La exposición ‘Absurdo’, de Iván Prieto y Zësar Bahamonte, abierta en la galería Dupla

Tras el cierre para pedir al Gobierno el IVA Cultural, la galería Dupla (Fonte de Santo Antonio, 9) abre de nuevo al público con una exposición que bebe de Camus, llamada Absurdo, con obra de Iván Prieto (O Barco de Valdeorras, 1978) y Zësar Bahamonte (Sevilla, 1986).

Ángeles Huerta presenta el pase de ‘O corpo aberto’

PELÍCULAS. Afundación (Rúa do Vilar, 19) sirve una vez más de sede para uno de los actos del Ateneo de Santiago, en esta caso la charla de la cineasta Ángeles Huerta (19 h.; entrada libre), que presenta el pase de O corpo aberto. Cinta de 2022, con ella como directora, su trama está basada en Lobosandaus, un relato del libro Arraianos, de Xosé Luis Méndez Ferrín. Huerta (Gijón, 1974) es doctora en Literatura Comparada por la Universidad de Oviedo y tras pasar años enseñando idiomas y haciendo cortometrajes de forma autodidacta, se mudó a Londres para estudiar en la Met Film School. Es también autora de Antes de nós, basada en la vida de Castelao. Esta cita con Huerta es parte del ciclo Cine gallego del siglo XXI, que prosigue el día 24 de con la visita de Álvaro Gago para presentar Matria; y el 3 de marzo con la presencia de Xosé Ramón Pousa en una sesión especial sobre Carlos Velo (1909 – 1988) apoyada en Raíces y La tierra del chicle.

Ángeles Huerta / Jesús Prieto

Película de Hayao Miyazaki

USC. El Salón de Actos de la Facultad de Filología (17.00 h.) propone la segunda sesión del ciclo CineFilo con la proyección de Hauru no ugoku shiro, de Hayao Miyazaki, cita con entrada libre. Titulada en castellano El castillo ambulante, filme de 2004, fue nominada en 2005 al premio Oscar como Mejor Película de Animación. En la web especializada Filmaffinity tiene una nota media de 7,8 puntos tras 62.000 votos. Narra la historia de una joven sobre la que pesa una maldición que le da el aspecto de una anciana, y que pide ayuda a un mago, que vive en un castillo ambulante, pero tal vez sea él quien necesite la ayuda de ella.

Charla de cine con Ángel Luis Hueso

DEBATE. Dentro del programa Culturearte (reconocido con un crédito ETCS por la Vicerrectoría de Estudiantes y Cultura), el salón de actos del CM Arosa (Hórreo, 55) acoge a las 20:45 horas una charla de Ángel Luis Hueso, titulada Transformación del cine contemporáneo. Este conocido catedrático de Historia del Arte, que durante años impartió clases en las aulas de la USC, analizará el papel del séptimo arte como vehículo de comunicación y hablará entre otras cosas de la contribución del cine a la sociedad actual, de cómo cambió el consumo de cine, de los cambios de la sociedad a través del cine o de la relevancia actual que tiene.