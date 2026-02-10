Reunión por la huelga de buses en Santiago: la patronal denuncia la "desinformación" con la que llegó el preacuerdo
Desde las asociaciones empresariales señalan que este acuerdo supondría para el conjunto de los trabajadores del sector un incremento salarial del 22,1%
Tras la reactivación de la negociación colectiva del sector de transporte de viajeros por carretera en la provincia de A Coruña, las organizaciones empresariales entienden que en el encuentro de este lunes se puso de manifiesto la falta de información e incluso la "desinformación" con la que el personal valoró el preacuerdo acordado con UGT y CCOO el pasado miércoles.
Desde la patronal entienden que en la reunión de este lunes se volvieron a examinar uno a uno los distintos asuntos que había sobe la mesa con el objetivo de evitar nuevas "interpretacións confusas ou inadecuadas".
En este sentido, "no difícil contexto actual", este preacuerdo supondría para el conjunto de los trabajadores del sector un incremento salarial del 22,1%.
Además, el documento incluye propuestas para el fomento de la jornada continuada, con un plus de 8 euros diarios, la reducción de la jornada anual a las 1.800 horas, dos días de asuntos propios, plus de disponibilidad horaria para servicios discrecionales del 60% del salario base, plus de absentismo de 1.000 euros anuales, acumulación del permiso de lactación en 17 días continuadas, el computo de la jornada de acompañantes, así como regular la desconexión digital y otros muchos avances sociales.
La patronal explica que busca "aclarar todas as cuestións dubidosas ou interpretadas erroneamente a través da CIG" y que lo hace con "absoluta vontade de diálogo" y confiando en que nadie "caia no erro de querer impor o seu criterio".
Por último, desde la patronal también recuerdan que la negociación colectiva es algo dinámico y que en breve se iniciará la negociación del convenio para 2027.
