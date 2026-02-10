La rotura de una tubería inunda un garaje y varios comercios en la 'milla de oro' de Santiago: "Había gran cantidad de agua en la tienda"

La rotura de una tubería de la red general del edificio situado en el número 36 de la rúa Xeneral Pardiñas, en pleno Ensanche de Santiago, ha inundado en la madrugada de este martes un garaje y ha afectado a varios comercios de la zona, según indicaron los Bomberos de la capital gallega que se han desplazado al lugar.

Un particular alertó de la situación sobre las 07.00 horas, tras observar que, tras la rotura, el agua salía desde el interior del inmueble a la calle, afectando, sobre todo, al garaje del edificio situado en el número 36 de la rúa Xeneral Pardiñas y a dos tiendas, Sarto y Roberto Verino, ubicadas en la 'milla de oro' del comercio de Santiago.

Los bomberos de la capital gallega se encargaron de las labores de achique del agua, que alcanzó gran altura, llamando la atención de los viandantes que pasaban por la zona a esa hora de la mañana. Los trabajos se prolongaron durante casi una hora.

El propietario de la tienda Sarto, una de las afectadas por la rotura de la tubería, señala que cuando esta mañana llegó al comercio "había gran cantidad de agua en el interior". "Se mojaron los muebles y estamos esperando a que llegue el seguro para evaluar los daños. Además, una empresa de limpieza está vaciando el agua para ver si podemos abrir", afirma.

Nuevo temporal

Todo ello en una jornada en la que un nuevo temporal afectará a Galicia, en especial las zonas del noroeste y oeste de A Coruña y A Mariña en Lugo. Se registrarán olas de hasta 6 metros por vientos marinos de hasta 74 kilómetros por hora.

Las precipitaciones serán prácticamente generalizadas en toda la península. Los mayores acumulados, con probabilidad de ser fuertes y persistentes junto con tormentas, se esperan en Galicia, Cantábrico oriental, Pirineo central y occidental y oeste del sistema Central y zonas aledañas de las mesetas.