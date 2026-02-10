El PP de Santiago denuncia el abandono en el que se encuentra la parroquia de Marrozos

En «lamentable estado» considera el Partido Popular que se encuentra la parroquia de Marrozos, situación de la que culpa al bipartito. La edil popular Nerea Barcia señala que «cando xa teñen pasado case tres anos dende que os nacionalistas están dirixindo a cidade, esta zona de Santiago segue en condicións de total abandono».

Tras una reunión con el vecindario, destaca que «a inacción é tan evidente que o goberno de BNG e CA non foi quen nin de arranxar o parque, que segue sendo perigoso», y recalca que «é vergonzoso, levamos tempo denunciándoo, porque os nenos non poden facer uso destas instalacións, preguntámonos a que están agardando?».

Entrada a la iglesia peligrosa

Recuerda la concejala del PP que los vecinos reclaman que se arregle la entrada de la iglesia, «en situación moi perigosa, sobre todo para a xente que accede andando ou baixa dos vehículos», ya que entiende que «existe un claro risco de caídas, mentres para o BNGe CA está en condicións axeitadas, pero os usuarios non din o mesmo».

Nerea Barcia califica la actitud del gobierno nacionalista con el vecindario de Marrozos de «soberbia, posto que non se molestan nin en respostar ás súas demandas, que levan reivindicando dende novembro de 2023 e que xa presentaron pola Liña Verde; ademais de pedir reunións e de chamar directamente ao Concello, pero o resultado sempre é o mesmo, non hai con quen falar».