Estos son los servicios mínimos de los buses de Santiago a partir de este miércoles ante la huelga indefinida

Ante la huelga indefinida a partir de este miércoles en el transporte de viajeros por carretera de la provincia de A Coruña, el Concello de Santiago viene de anunciar los servicios mínimos del transporte urbano compostelano previstos para los próximos días.

En el siguiente documento puedes consultar los horarios de cada una de las líneas con mayor detalle.

Servicios mínimos buses de Santiago

Este documento detalla los servicios mínimos de buses en Santiago.

Como ya ha ocurrido en anteriores parones, las líneas 12, 13 y C6 quedarán inoperativas, mientras que las líneas líneas 4, 7 y 15 suprimirán el servicio a Mallou, Fornás y a Vite de arriba, respectivamente.

Paralelamente, otros horarios destacados son los de la línea 1 (Cemiterio Boisaca- Hospital Clínico) tendrá salidas desde las 8.00 horas y las últimas a las 22.40 horas. Prolongación a Son con salidas del Hospital Clínico a las 9:20 y a las 20:40 horas.

Por otro lado, la línea 6A (Aeroporto - Hórreo) tendrá salidas desde el Aeropuerto entre las 8:00 y las 0:30 horas. Finalmente, la línea 15 (Campus Norte - Campus Sur) funcionará en horario de 8:00 a 22:00 horas (Campus Norte) y de 8:30 a 22:30 horas (Campus Sur).

Noticias relacionadas

Varios meses de parones

En un primer momento, la huelga indefinida estaba prevista para el pasado lunes, 2 de febrero, quedando finalmente suspendida tras alcanzar un preacuerdo la patronal y los sindicatos CC.OO y UGT. Un principio de acuerdo del que se desmarcó la CIG por entender que no contemplaba avances salariales ni laborales.