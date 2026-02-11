Absuelto el acusado de apuñalar a un menor frente a una discoteca en Santiago

La Audiencia Provincial de A Coruña ha absuelto al único acusado de apuñalar a un menor frente a las puertas de una discoteca en Santiago, unos hechos ocurridos en enero de 2023. Lo exculpa, argumenta la sentencia, porque no existen datos que permitan determinar sin dudas la autoría de los hechos.

Según recoge el fallo, en la madrugada del 8 de enero de 2023 se produjo una pelea multitudinaria ante una discoteca de Santiago, en la que resultó herido por arma blanca un menor de 17 años, que sufrió lesiones graves y tuvo que ser hospitalizado.

El tribunal recoge que, como se determinó durante el juicio, en la contienda participaron varias personas y que el propio acusado reconoció "su intervención en el enfrenamiento y que portaba una navaja", pero "negó haber apuñalado a alguien".

Además, la propia víctima dijo en la vista oral que no podía identificar al acusado como la persona que lo había apuñalado, dado que desconocía en qué momento se había producido el acuchillamiento en el transcurso de la reyerta. Los testigos, algunos de los cuales adolecen para la Audiencia de "discordancias y falta de solidez", no fueron capaces de decir con seguridad quién apuñaló a la víctima.

Por todo ello, el tribunal señala en la sentencia que no existe "prueba directa ni indiciaria suficiente que avale la tesis acusatoria" y, dada la implicación de varias personas, no se puede descartar que "la autoría del apuñalamiento corresponda a una tercera persona interviniente en la disputa".

La acusación particular pedía para el procesado una pena de 10 años de prisión, mientras que Fiscalía proponía una condena de nueve años.