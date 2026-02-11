La alcaldesa de Santiago hace de cuentacuentos en la campaña de animación a la lectura

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, abrió este martes la campaña de animación la lectura que organiza el Concello, ejerciendo de fugaz cuentacuentos al leer ante un grupo de estudiantes "La visita", libro de Nuria Figueras y Anna Núria Font, obra ganadora XVI Premio Internacional Compostela de Álbum Ilustrado.

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, en plena lectura. / Cedida

Apoyo al mundo del libro

En un acto celebrado en la sede de Afundación en la Rúa do Vilar, en el marco de una exposición coordinada con la editorial gallega Kalandraka, referente dentro del libro ilustrado para público infantil y juvenil, la alcaldesa puso voz al citado libro en una cita que contó también con representación del PP , del PSOE y del grupo de ediles no adscritos, todo un ejemplo a la hora de compartir la común necesidad de apoyar el mundo del libro.

Al abrir esta vigésima edición de la Campaña Municipal de Animación a la Lectura, Sanmartín también estuvo acompañada de la concelleira de Educación, Míriam Louzao; de la directora de Kalandraka Editora, Manuela Rodríguez, o de la coordinadora de esa sede de Afundación Santiago, Ana Salgado; entre más presentes, caso del músico y cuentacuentos Pako Pakolas, que puso melodías y ritmos al recorrido de la colorista muestra, creada en colaboración con Afundación con el lema Leer para crecer.

Actividades

La exposición se basa en los últimos siete libros galardonados con el Premio Internacional Compostela de Álbum Ilustrado e incluye actividades gratuitas hasta el 12 de marzo. Hay sesión de cuentacuentos el sábado 14 (10.30 horas y 12.00 h.) para menores de 0 y 3 años con una persona adulta. Hay propuestas de música el 21 y 28 (12 h.) y una sesión de cuentos con lengua de signos el 7 de marzo (12 h.)

Foto de familia al inaugurar la muestra en Afundación. / Cedida

Libros protagonistas

Grande y pequeña, obra de Arianna Squilloni y Raquel Catalina distinguida con el XVIII Premio centra programación. Y comparte protagonismo con libros galardonados desde 2019: El perro de Milu, de Mariann Máray; Desde 1880, de Pietro Gottuso; Selva, de Marina Gibert; Esperando el amanecer, de Fabiola Anchorena; el mencionado La visita, de Figueras y Font; y Bim Bam Bum, de Maria Girón.