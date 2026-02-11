La empresa compostelana LAU Creaciones cumple 15 años de éxito: "Hemos llegado hasta aquí un poco sin querer"

Hablar de la empresa compostelana LAU Creaciones no es hablar de un negocio cualquiera. Referente del sector de la impresión digital en gran formato en todo el noroeste peninsular, este 2026 cumplen 15 años convirtiendo las ideas de sus clientes en proyectos reales, gestionando todo el proceso y dando un servicio integral. Un éxito que tal y como asegura Gonzalo Sanmartín, uno de sus fundadores, "hemos logrado adaptándonos a los tiempos".

Un recorrido que Sanmartín analiza con EL CORREO GALLEGO y que comenzó junto a su hermano Marcos en 2010. "Somos una empresa familiar. Estudié informática y trabajé anteriormente en el sector, por lo que la idea de montar LAU Creaciones salió de ahí", explica.

Una evolución constante

El camino hasta llegar a ser un líder de la impresión digital no ha sido fácil: "El sector ha ido cambiando mucho desde nuestros inicios, por lo que hemos tenido que ir evolucionando. En principio éramos una empresa especializada en impresión en gran formato para tiendas y negocios -uno de nuestros mayores clientes es Inditex-, pero durante estos 15 años hemos ido abarcando otro tipo de proyectos". Gonzalo se refiere a las muchas peticiones que ahora la empresa gestiona para eventos, como la Gala Gallegos del Año que organiza este diario, la cual "montamos nosotros, es un sector totalmente diferente y muy grande", asegura.

La Gobierno gallego es otro de los clientes fijos de esta empresa de Santiago, que da trabajo a 25 empleados y que este pasado 2025 cerró el año con más de 4.500 pedidos y una facturación superior a los dos millones de euros: "La Xunta nos demanda cada vez más cosas porque no hay muchas empresas especializadas en esto", y asegura que han llegado hasta esas cifras "un poco sin querer".

Gestionar pedidos en tiempo récord

En cuanto al secreto del éxito de LAU Creaciones, Gonzalo afirma que viene de "la respuesta al cliente y adaptarse a sus peticiones, lo que importa es estar ahí para lo que sea", llegando a gestionar pedidos en un tiempo récord: "Si por ejemplo un cliente llama para montar un acto mañana, se monta. Aunque sea muy difícil gestionarlo, esa respuesta inmediata es lo que valoran".

Unas situaciones para las que la empresa compostelana cuenta con unos recursos técnicos adaptados a los tiempos actuales, renovando e incorporando nueva maquinaria de impresión "solo por el hecho de que nuestros productos sean más ecológicos o desechables, adaptándonos así a las nuevas normativas y a las peticiones de nuestros clientes", explica Sanmartín.

‘15 años, 15 ejemplos’

Para celebrar su decimoquinto aniversario, LAU Creaciones pone en marcha la iniciativa ‘15 años, 15 ejemplos’, con la que quiere reconocer públicamente el trabajo de las entidades y asociaciones que “piensan en grande”, trabajando para ayudar a los colectivos más vulnerables, a las personas que sufren alguna enfermedad o en favor de alguna causa social.

“En LAU tenemos desde hace tiempo el lema ‘Piensa en grande’, pero los que de verdad lo hacen son las personas y entidades que trabajan en beneficio de la sociedad, del algún colectivo en concreto o en beneficio del medio ambiente”, aclara Gonzalo.

Es por ello que, aprovechando el calendario anual de ‘Días Mundiales’, LAU identificará 15 fechas y 15 asociaciones o entidades sin ánimo de lucro con actividad en Santiago o Galicia.

La primera de las fechas incluidas en la iniciativa será el 15 de febrero, Día Mundial del Cáncer Infantil, y la primera de las asociaciones reconocida es Asanog, creada por familias de niños, niñas y adolescentes que están o han pasado por un cáncer infantil.

“Desde hace más de 10 años, las personas que forman parte de Asanog realizan una gran labor de asistencia en ámbitos muy diversos para las familias con un hijo enfermo de cáncer”, añade el fundador de LAU.

Durante el año, la empresa compostelana irá dando a conocer en sus redes sociales el resto de las fechas y entidades de la campaña. A final de año, la empresa anunciará el nombre de la asociación ganadora del primer premio solidario ‘LAU Piensa en Grande’, que incluirá una aportación económica de apoyo a las actividades de la entidad.