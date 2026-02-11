Arranca una nueva jornada de huelga de autobuses en Santiago: "Las rutas llevan un considerable retraso"

"A esta hora están empezando a sair algúns servizos mínimos. Polo de agora o cumprimento dos servizos mínimos non é total". Así describen a primera hora de la mañana de este miércoles desde Raxoi cómo está transcurriendo en Santiago el inicio de una nueva jornada de huelga en el transporte de viajeros por carretera de la provincia de A Coruña. Este nuevo paro se lleva a cabo impulsado por la CIG, a la espera de que este jueves se retome la mesa de negociación para desencallar el conflicto.

Los servicios mínimos del transporte urbano decretados por el Concello de Santiago ante el reinicio este miércoles de la huelga indefinida del transporte de viajeros por carretera de la provincia de A Coruña dejan inoperativas las líneas 12, 13 y C6, mientras que la 1 (Cemiterio Boisaca-Clínico) tendrá salida desde las 08:00 horas hasta las 22:40 la última. La 6A (Aeroporto-Hórreo) saldrá desde el Rosalía de Castro entre las 08:00 y las 00:30.

Pese a que este miércoles los servicios mínimos estaban programados para salir a las 08.00horas, las "rutas llevan un considerable retraso". Un conductor de una ruta escolar que acaba de llegar a la estación Intermodal para recoger a una monitora e iniciar el trayecto para recoger a los alumnos, confirma a El Correo Gallego que aún han podido salir ahora de las cocheras.

Por su parte, desde la la patronal señalaban este martes en un comunicado que en el encuentro del lunes se vio la «desinformación» con la que el personal valoró el preacuerdo acordado con UGT y CCOO. Afirma que se volvió a examinar para evitar «interpretacións confusas ou inadecuadas», y que el supondría para la plantilla un incremento salarial del 22,1%.