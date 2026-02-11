Bum de exposiciones en Santiago: del prestigioso British Museum al fotógrafo compostelano Tino Martínez

Dentro de las 74 muestras temporales presentadas este martes en la Cidade da Cultura por el conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, sobresalen algunas por motivos artísticos y emocionales, como la que centrará el fotógrafo compostelano Tino Martínez (Santiago, 1943) en el Museo das Peregrinacións y otras por el prestigio de su promotor, como Voces do Pacífico, con 216 objetos procedentes de las colecciones del British Museum que se instalarán en el Museo Centro Gaiás.

Voces del Pacífico, impulsada por la Fundación "la Caixa" en Madrid hace meses antes de su venidera llegada a Santiago, ofrece más de doscientas piezas de arte históricas y contemporáneas de las colecciones del citado British Museum dedicadas a las culturas del Pacífico. Esa compilación está considerada una de las más relevantes de arte de Oceanía a nivel internacional.

18 equipamientos

El Gaiás también acogerá una muestra sobre el arte gallego de los siglos XX y XXI; otra basada en la colección de artistas de Galicia con presencia en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, y una que aborda la tradición de la orfebrería antigua desde el Neolítico.

Así lo indicó López Campos en un acto compartido con el director xeral de Cultura, Anxo M. Lorenzo. Todas las muestras están integradas en el programa As exposicións de 2026 como eje cultural de Galicia Calidade. Son 74 propuestas (algunas ya abiertas; caso de Mundo expandido, en el Gaiás) repartidas por los 18 equipamientos culturales que gestiona la Xunta de Galicia.

Fechas de la muestra del CGAC

En el Centro Galego de Arte Contemporánea (CGAC) se prevé inaugurar durante lo que resta del presente año las respectivas exposiciones dedicadas al artista catalán Lluis Hortalá (se abre el día 27 y lleva por título Ante la ley, con Santiago Olmo, director del CGAC, como comisario), a la alemana Alexandra Ranner (Rumor; se inaugura el 13 de marzo comisariada por Piedad Soláns), al griego Jannis Kounellis (su obra llega a Compostela el 25 de septiembre; iniciativa comisariada por David Barro) y al fotógrafo madrileño Manolo Laguillo.

Acisclo Manzano y Cela

Y el Museo das Peregrinacións propondrá muestras sobre el escultor ourensano Acisclo Manzano y otra hilada con fondos de la Casa de Galicia en Madrid.

Otras de las citas expositivas del programa tendrá como marco la Fundación Camilo José Cela (Iria Flavia, Padrón) donde preparan un proyecto para conmemorar los 75 años de la publicación de la novela La Colmena y los 70 años del primer número de la revista Papeles de Son Armadans.

Cifra de visitantes

Durante la presentación de ayer, dijeron que el total de esos 18 recintos expositivos que coordina la Xunta, tuvo 635.642 visitantes en 2025, «lo que supone un 10,19% más respecto al año anterior». Y el complejo del Gaiás sumó en sus actividades culturales «270.000 participantes» ese año.