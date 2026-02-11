Tres locales de Santiago donde todavía puedes tomar café desde 1,20 euros

El café es una de las bebidas más consumidas del mundo. Cada día, cientos de compostelanos comienzan el día con un latte o un espresso, esperando el chute de energía que les ayude a enfrentar la mañana o utilizándolo como excusa para reunirse con las amistades.

En Santiago, las opciones para tomarlo son un fiel reflejo de la pasión que sus ciudadanos sienten por esta bebida. La urbe cuenta con una de las mejores cafeterías de Europa y también con numerosos establecimientos que sirven café de especialidad y golosas variantes como la de pistacho.

Sin embargo, la continua escalada de precios en los productos del día a día ha encarecido el costo por taza en la mayoría de los locales, haciendo difícil ahorrar en este 'capricho' que, para muchos, es una auténtica necesidad. Aunque siempre queda la opción de llevárselo de casa, los que no quieran cargar con el termo aún pueden disfrutar de su café a 1,20 euros en alguno de los pocos rincones de Santiago que todavía conservan los precios de antes.

Galletanas, un 'takeaway' muy dulce

Uno de los primeros locales donde se puede conseguir café a un precio asequible es Galletanas. Se trata de una franquicia que aterrizó en mayo de 2025 en el número 24 de la Rúa San Francisco y que, como su nombre indica, se especializa en galletas artesanales.

El local ofrece "desde recetas clásicas hasta combinaciones únicas", como la selvática, la de limón y pistacho y la de plátano, chocolate y nueces. Pero también prepara cafés, que todavía pueden adquirirse por un precio que ya es una rareza en las cartas: 1,20 euros.

Como no se trata de una cafetería al uso, la mayoría de los clientes optan por el takeaway. Sin embargo, el establecimiento dispone de una pequeña barra, en la que se puede disfrutar de la bebida si así se desea.

Tal y como indican desde la tienda, la visita puede convertirse incluso en un desayuno dulce por 2,80 euros. El precio incluye el café y una de sus populares galletas, un menú que se puede completar con alguno los smoothies de fruta natural de su carta.

Serendipia, "el mejor café" económico de Santiago

El exterior de Serendipia, en la Rúa dos Bautizados. / Ana Arias

En mayúsculas y con una gran pizarra en el escaparate. Así anuncia el precio de su café este pequeño local de la Rúa dos Bautizados. El espacio se encuentra en el número 10, a apenas seis minutos andando de la Catedral, lo que facilita hacerse con él de camino a la oficina. De nuevo, se trata de un takeaway a 1,20 euros, pero con una gran ventaja para veganos y personas celiacas.

Y es que el local cuenta con bizcochos, brownies y muffins sin gluten, muchos de ellos sin productos derivados de los animales. También dispone de variantes del café tradicional, como el pumpkin spice latte, el choconutella o el cheescake matcha latte.

El sabor -una preocupación habitual entre los más cafeteros- también tiene buenas reseñas. Para algunos clientes, este rincón no es solo un local donde ahorrarse unos céntimos, sino el sitio donde tomar "el mejor café de Santiago" low cost.

Cafeterías de la USC, 10 céntimos más caras

La cafeterías de la Universidad de Santiago (USC) siempre se han caracterizado por tener precios competitivos, especialmente pensados para la economía de los estudiantes. Por eso, suelen ser una buena opción para encontrar café barato en Compostela.

Hasta hace no mucho, en sus mostradores podía conseguirse un latte normal por 1,20 euros. Los precios actualizados, sin embargo, lo han encarecido 10 céntimos, escalando a los 1,30 euros actuales por taza.

Si bien no es la más asequible de la lista, sigue siendo una buena alternativa para los que buscan un café económico. Además, en las facultades también se ofrecen desayunos y menús del día a un coste muy bajo, lo que las convierte en un establecimiento adecuado para quienes quieren acompañar su bebida con un buen tentempié.