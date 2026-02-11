Todo lo que tienes que saber sobre el Carnaval en Santiago: horarios, concursos, desfiles y más

Santiago ya calienta motores para uno de los festejos más esperados del calendario festivo: el Carnaval. Durante más de una semana, las calles y plazas de la capital gallega se llenarán de música, disfraces, color y tradición, con una programación completa pensada para todas las edades.

Aunque el Carnaval compostelano arrancará oficialmente este sábado 14 de febrero, día de San Valentín, con la lectura del pregón, lo cierto es que las actividades en la capital gallega comenzaron ya este miércoles 11 con el taller infantil de "atranques de Entroido da Ulla".

Desde EL CORREO GALLEGO te contamos todos los detalles de la programación del Carnaval de este año para que no te pierdas nada.

Jueves, 12 de febrero

Este jueves 12 de febrero, de 17.00 a 18.30 horas, el Espazo Apego acogerá el taller de "chapeus de xeneraliñas da Ulla" para niños de entre 5 y 11 años.

Sábado, 14 de febrero

El Entroido compostelano comenzará oficialmente este sábado, en una jornada festiva que comenzará a las 20.00 h. con la el Desfile do Meco. Saldrá de la praza de Cervantes y se dirigirá hasta la praza do Toural, pasando por la rúa Novoa y la rúa do Vilar hasta llegar al Pazo de Bendaña, donde permanecerá hasta el 18 de febrero.

O Meco de Santiago / Ana Triñáns

La animación musical en la praza do Toural correrá a cargo de las comparsas Os Conformistas de Conxo, A Ruliña de Laraño, Os Armatroulas de Laraño y la charanga BB+.

Ya sobre las 20.30 horas tendrá lugar la subida do Meco al balcón del Pazo de Bendaña y la posterior lectura del pregón por parte de Coro da Ra.

Domingo, 15 de febrero

La actividad festiva del domingo 15 comenzará a las 10.30 horas con la animación a pie de calle de Os Conformistas de Conxo.

La comparsa comenzará su recorrido en el Centro de Maiores de Conxo para pasar después por el Sanatorio Psiquiátrico de Conxo, la avenida de Sánchez Freire, la rúa de García Prieto, praza Roxa, rúa da República do Salvador, rúa do Xeneral Pardiñas, Alameda, praza do Toural, rúa Nova, praza das Praterías, rúa do Vilar, rúa do Franco y rúa da Raíña.

El domingo también tendrá lugar el Entroido de Mazaricos con la OCT Ultreia por la praza do Toural (12.00 h.), praza das Praterías (12.30 h.) y praza de Cervantes (13.00 h.).

Carnaval en Santiago / Jesús Prieto

Ya por la tarde, la Sala Capitol acogerá desde as 17.00 horas el Festival Infantil de disfraces, que contará con la animación a cargo de A Run Run: Entroido a toda máquina. A continuación tendrá lugar el tradicional baile, concurso de disfraces y sorteo de regalos.

Por último, la charanga Os Bandiños y la comparsa A Ruliña de Laraño también llevarán la música y el color a las calles del casco histórico. Será de 18.00 a 20.00 horas con un recorrido que comenzará en la Carreira do Conde para continuar por rúa dos Bautizados, praza do Toural, rúa do Vilar, rúa da Raíña, praza de Fonseca, praza das Praterías, praza da Quintana, rúa Nova, rúa das Orfas, praza de Mazarelos, praza de Feixó, rúa de San Paio de Antealtares, praza de Cervantes y praza do 8 de marzo.

Lunes, 16 de febrero

El lunes, charangas y comparsas volverán a ser protagonistas recorriendo las calles compostalanas.

Por un lado, la charanga TNT y Armatroulas de Laraño iniciarán a las 18.00 horas en Praza Roxa un recorrido que los llevará por República do Salvador, Xeneral Pardiñas, praza de Galicia, rúa da Senra, rúa do Franco, praza de Fonseca, praza das Praterías, rúa do Vilar, praza do Toural, rúa das Orfas, rúa do Preguntoiro, praza de Cervantes, rúa das Casas Reais y rúa de San Pedro.

Os Armatroulas de Laraño, en el desfile de Carnaval de 2025 / Cedida

Por otro lado, a la misma hora, Fanfarria Furruxa y la Comparsa de Maruxas e Coralias recorrerán la praza de Salvador Parga, rúa das Casas Reais, Preguntoiro, Caldeirería, praza do Toural hasta la Alameda, para posteriormente realizar el mismo recorrido a la inversa.

Martes, 17 de febrero

El día grande del Carnaval compostelano será el martes 17 de febrero, festivo local, con la celebración del tradicional desfile de comparsas y disfraces.

Desfile de Carnaval en Santiago / Concello de Santiago

El Desfile de Entroido saldrá a las 17.30 horas de la Avenida de Ferrol para continuar por la rúa de Frei Rosendo Salvado, praza Roxa, República do Salvador, rúa do Hórreo, rúa da Senra y avenida de Xoán Carlos I.

Desde las 20.00 horas, la acción se trasladará a la Sala Capitol. Primero con la actuación de la Charanga Ardores y, desde las 21.00 horas, con la entrega de premios del concurso de disfraces.

Programa Entroido 2026 en Santiago Programa Entroido 2026 en Santiago

Miércoles, 18 de febrero

Tras el tradicional desfile del martes, el miércoles tendrá lugar la 'Queima do Meco'. Será a las 21.00 horas en Praza Roxa.

Antes, las plazas de Cervantes (18.00 h.) y Praterías (18.45 h.) acogerán los Bailes de Entroidos de Muros, Noia y Costa da Morte.

Más tarde, y antes de la quema, el Meco se transportará desde la praza do Toural hasta praza Roxa siguiendo el siguiente recorrido: rúa Nova, rúa do Vilar, rúa da Senra, rúa do Doutor Teixeiro, rúa da República do Salvador e praza Roxa.

El recorrido estará acompañado por Agrupación Folclórica Cantigas e Agarimos, Os Conformistas de Conxo, A Ruliña de Laraño, Os Armatroulas de Laraño y la charanga BB+.

Sábado, 21 de febrero

El Carnaval se despedirá de Santiago el sábado 21 con una jornada marcada por una completa y colorida programación.

Por la mañana, a las 12.00 horas, tendrá lugar el desfile de las Xeneraliñas da Semente, con salida desde Santa Clara hasta praza de Cervantes, donde a las 12.30 horas se celebrará el tradicional 'vivas e atranques'.

Carnaval de Conxo

El propio sábado 21 se celebrará el tradicional Entroido de Conxo, con actividades durante todo el día. Las comparsas Os Conformistas de Conxo y O Carro de Conxo comenzarán un recorrido por las calles del barrio compostelano, que dará paso a la sesión vermú con el grupo de pandereteiras María Raxeta y Festiculores Troupe y a la posterior comida popular.

Integrantes de Os Conformistas de Conxo antes del desfile del Martes de Carnaval / Cedida

Tras la comida, por la tarde, desde las 17.00 horas, tendrá lugar el atranque de las Xeneraliñas da Semente, el concurso de orejas y filloas, el juego de la piñata, la 'Foliada de Entroido' y un desfile de disfraces de sombreros.

Noticias relacionadas

La quema del Meco a las 20.00 h. dará pasó a la música con la actuación de Chiña y 'Karaoke con Esteban'.