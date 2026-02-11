Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga de trenesRedada en SantiagoRobo en LarañoVivienda pública AmesElecciones Aragón
instagram

Recuerdos de Compostela

La fuente perdida de Santiago: así fue la que dominó Praza Roxa durante décadas

La emblemática plaza compostelana llegó a albergar dos fuentes que marcaron su fisionomía durante años antes de ser trasladadas a otros puntos de la ciudad

La plaza Roxa a finales de los años setenta, cuando solo había una gran fuente en el centro, y la Costa da Camelia acogía tráfico

La plaza Roxa a finales de los años setenta, cuando solo había una gran fuente en el centro, y la Costa da Camelia acogía tráfico / ECG

Lucía Martínez

Lucía Martínez

¿Sabías que hace años la Praza Roxa de Santiago llegó a tener no una, sino dos fuentes? Su fisionomía dista mucho de la que conocemos hoy.

Antes de ser peatonal y llenarse de terrazas, en la Praza Roxa reinaba el tráfico que estuvo controlado por una gran fuente central que funcionaba como rotonda.

La primera de las fuentes se construyó en 1969 y reguló el tráfico hasta que fue trasladada en 1990 al barrio de Vite, en la rúa de Alexandre Bóveda.

...Cuando muchas celebraciones terminaban con un baño en la fuente que estaba en Plaza Roja

Miles de seguidores del Compos ‘tomaron’ la Plaza Roja tras el ascenso a Primera División, el 1 de junio de 1994 / ECG

En su lugar, se instaló otra fuente de granito con forma de cáliz, que pronto pasó a convertirse en escenario de numerosas celebraciones de la SD Compostela, siendo la más destacada la de su ascenso a Primera División en 1994 tras vencer al Rayo Vallecano. Al igual años antes, los cambios urbanísticos volvieron a transformar la plaza y la fuente fue retirada y reubicada en el Polígono del Tambre en 2003.

Desde entonces, la Praza Roxa quedó libre de ellas y, por donde antes aparcaban y circulaban vehículos, hoy es mayoritariamente peatonal.

Las fuentes de Praza Roxa y la 'Fervenza da Camelia'

A principios de esta semana saltaba el recuerdo de estas fuentes en redes sociales gracias a una publicación en Instagram de Santiago Vello (@santiago_vello), una cuenta que recupera fotografías de la Compostela de antaño.

En concreto, la cuenta compartía dos imágenes en las que aparecía la bautizada como 'A Fervenza da Camelia' -proyectada en la Costa da Camelia y que recibió ese nombre al asemejarse a una cascada-, y la mencionada fuente que reinaba en el centro de la emblemática plaza compostelana.

Noticias relacionadas

Muchos compostelanos todavía recuerdan cuando los estudiantes llenaban la fuente de detergente o cuando esta se convertía en epicentro de celebraciones.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La CIG mantiene la huelga indefinida en los autobuses de Santiago a partir del miércoles, mientras UGT y CCOO la aplazan
  2. Un incendio en el centro comercial As Cancelas, en Santiago, obliga a desalojar el edificio: 'Se escucharon explosiones en la cubierta
  3. Estos son los servicios mínimos de los buses de Santiago a partir de este miércoles ante la huelga indefinida
  4. Estos son los ocho restaurantes de Santiago con la mejor relación calidad-precio
  5. Patronal y sindicatos vuelven a la negociación para evitar la huelga de buses en Santiago desde el miércoles
  6. La CIG convoca asambleas para decidir cuándo reiniciar la huelga de autobuses en Santiago
  7. Las listas de espera de los talleres de coches en Santiago: 'Ahora mismo estamos desbordados
  8. La CIG espera cita con la patronal: si no hay acuerdo el lunes se reactiva la huelga de buses indefinida en Santiago

La fuente perdida de Santiago: así fue la que dominó Praza Roxa durante décadas

La fuente perdida de Santiago: así fue la que dominó Praza Roxa durante décadas

Exposición de fotos, concurso de disfraces y baile familiar, así se vive el Carnaval en el Outlet Área Central

Exposición de fotos, concurso de disfraces y baile familiar, así se vive el Carnaval en el Outlet Área Central

Arranca una nueva jornada de huelga de autobuses en Santiago: "Las rutas llevan un considerable retraso"

De Oito a Oito, o centro de día de Santiago que é coma un segundo fogar para os maiores

La USC elige mañana a su primera rectora: así afrontan las candidatas la jornada de reflexión

La USC elige mañana a su primera rectora: así afrontan las candidatas la jornada de reflexión

¿Qué le piden los estudiantes a la futura rectora de la USC?

¿Qué le piden los estudiantes a la futura rectora de la USC?

¿Qué le piden los estudiantes a la futura rectora de la USC?

Qué hacer hoy, 11 de febrero, en Santiago: concierto de Ola de Calor para presentar el disco ‘No es para tanto’

Qué hacer hoy, 11 de febrero, en Santiago: concierto de Ola de Calor para presentar el disco ‘No es para tanto’
Tracking Pixel Contents