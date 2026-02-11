La fuente perdida de Santiago: así fue la que dominó Praza Roxa durante décadas

¿Sabías que hace años la Praza Roxa de Santiago llegó a tener no una, sino dos fuentes? Su fisionomía dista mucho de la que conocemos hoy.

Antes de ser peatonal y llenarse de terrazas, en la Praza Roxa reinaba el tráfico que estuvo controlado por una gran fuente central que funcionaba como rotonda.

La primera de las fuentes se construyó en 1969 y reguló el tráfico hasta que fue trasladada en 1990 al barrio de Vite, en la rúa de Alexandre Bóveda.

Miles de seguidores del Compos ‘tomaron’ la Plaza Roja tras el ascenso a Primera División, el 1 de junio de 1994 / ECG

En su lugar, se instaló otra fuente de granito con forma de cáliz, que pronto pasó a convertirse en escenario de numerosas celebraciones de la SD Compostela, siendo la más destacada la de su ascenso a Primera División en 1994 tras vencer al Rayo Vallecano. Al igual años antes, los cambios urbanísticos volvieron a transformar la plaza y la fuente fue retirada y reubicada en el Polígono del Tambre en 2003.

Desde entonces, la Praza Roxa quedó libre de ellas y, por donde antes aparcaban y circulaban vehículos, hoy es mayoritariamente peatonal.

Las fuentes de Praza Roxa y la 'Fervenza da Camelia'

A principios de esta semana saltaba el recuerdo de estas fuentes en redes sociales gracias a una publicación en Instagram de Santiago Vello (@santiago_vello), una cuenta que recupera fotografías de la Compostela de antaño.

En concreto, la cuenta compartía dos imágenes en las que aparecía la bautizada como 'A Fervenza da Camelia' -proyectada en la Costa da Camelia y que recibió ese nombre al asemejarse a una cascada-, y la mencionada fuente que reinaba en el centro de la emblemática plaza compostelana.

Muchos compostelanos todavía recuerdan cuando los estudiantes llenaban la fuente de detergente o cuando esta se convertía en epicentro de celebraciones.