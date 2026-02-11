Según National Geographic
Este hotel a dos horas de Santiago se cuela entre los más originales de España para ir en pareja
El alojamiento, situado en Viveiro e inspirado en el mundo ideado por Tolkien, ha sido incluido por la revista de viajes entre los hoteles más curiosos para una escapada romántica diferente
Con San Valentín a la vuelta de la esquina son muchos los compostelanos que planean la escapada perfecta para salir de la rutina y reconectar son su pareja. Las escapadas románticas de fin de semana son una alternativa perfecta para ello.
A este respecto, desde National Geographic han seleccionado los hoteles más curiosos de España para ir en pareja. De entre los ocho seleccionados, hay uno situado en Galicia.
Mi Tesoro
Los seguidores de El Señor de los Anillos seguro que ya se hacen una idea de lo que van a encontrar en Mi Tesoro.
El complejo turístico, situado en Montecelo (Viveiro, Lugo), consta de tres apartamentos semienterrados estilo casa Hobbit, integrados a la perfección en la naturaleza.
El Faro del Norte, la Estrella de los Mares y la Cueva de la Sirena son los nombres de las tres cabañas ecológicas con capacidad para hasta seis personas.
Cada uno de ellos, que siguen la estética del mundo ideado por J. R. R. Tolkien, ofrecen todas las comodidades actuales y cuentan con dos dormitorios, salón-comedor, cocina equipada y terraza.
Esta propuesta es ideal para escaparse en pareja o escapadas tranquilas. Además de su entorno natural, la experiencia se completa con actividades como rutas a caballo, kayak, paddle surf o visitas a la costa.
Cómo llegar desde Santiago
Desde Santiago de Compostela el trayecto hasta Viveiro ronda las dos horas en coche -siendo la AP-9 la vía más rápida-, lo que lo convierte en una buena alternativa para una escapada de fin de semana diferente sin salir de Galicia.
