Qué hacer hoy, 11 de febrero, en Santiago: concierto de Ola de Calor para presentar el disco ‘No es para tanto’

POP ROCK. El grupo Ola de Calor da un concierto esta noche en la sala Moon Music, a las 21.30 horas, con entradas a 2 euros, cita donde van a presentar los temas de un disco en formato de EP llamado No es para tanto. Así resumen en sus redes sus tres años de trayectoria: «Tocando por ahí, mamando horas de coche y haciendo nuestros pinitos por primera vez en un estudio de grabación. Aunque no es para tanto, todavía no nos creemos que ya sea vuestro nuestro disco. Gracias de corazón a todas las personas que han intervenido en este primer EP: intérpretes, diseñadores, fotógrafas… y en especial a Brian, que ha estado al pie de cañón desde que sacar un disco era todavía un sueño muy lejano».

Pase de ‘Lions Love’, de la cineasta francesa Agnès Varda

El Cineclube de Compostela ofrece hoy Os leóns aman (Lions Love, Francia-EUA, 1969), un filme de la cineasta francesa Agnès Varda cuya trama se sitúa a finales de los 60 en Los Ángeles, con un trío que experimenta el amor libre. Se da en el CS O Pichel (Santa Clara, 21) a las 21:30 horas, con entrada gratuita.

Charla de José Manuel García Iglesias en la Rseaps

CULTURA. A las 19:30 horas, la Real Sociedad Económica de Amigos del País de la Ciudad de Santiago (Rseaps) ofrece en su sede (Plaza Salvador de Parga, 4 – 1º planta) una charla del catedrático emérito de Historia del Arte de la USC y vicepresidente de la Rseaps, José Manuel García Iglesias. Arranca así la programación de 2026 del ciclo La Real Sociedad Económica de Amigos del País de la Ciudad de Santiago y sus fondos artísticos, que coordina en esta edición Ana Pérez Varela, profesora titular doctora en Historia del Arte de la USC, y está organizado por la Real Sociedad Económica, en colaboración con el Grupo de Investigación Iacobus de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad compostelana. El encargado de presentar a García Iglesias será Juan Manuel Monterroso Montero, catedrático de la USC y directivo de la Rseaps, en una mesa que encabezará el presidente de la citada entidad, Francisco Loimil Garrido.

Exposición fotográfica en el COPG

PSICOLOGÍA. El Colegio Oficial de Psicología de Galicia (COPG) inaugura, a las 18:00 horas, en su sede (Rúa da Espiñeira, 10, bajo), una exposición fotográfica que conmemora el trigésimo aniversario del Grupo de Intervención Psicológica en Catástrofes y Emergencias (Gipce). La muestra recoge imágenes significativas que ilustran y la evolución del grupo a lo largo de estas tres décadas de trabajo a través de fotografías y testigos visuales.