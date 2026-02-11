¿Qué le piden los estudiantes a la futura rectora de la USC?

Un total de 24.158 estudiantes matriculados en titulaciones oficiales de la Universidade de Santiago podrán elegir este jueves con su voto a la que le gustaría que fuera la primera rectora de la institución.

Desde EL CORREO GALLEGO nos acercamos al Campus Sur para hablar con seis jóvenes sobre el proceso electoral, las candidatas y lo que más le preocupa como estudiante de una institución cinco veces centenaria. Todos concuerdan en que durante las últimas semanas han recibido mucha información a través de correo electrónico, si bien unos tienen mayor conocimiento que otros de los programas electorales de las candidaturas.

Nicolás Cramer, vecino de Santiago, estudia el primer curso del grado en Inteligencia Artificial. «Persoalmente non estou moi interesado no tema porque tanta mensaxe cansa, pero entendo que é necesario para ver o que defende cada unha», apunta, indicando que a través de las redes sociais «fun vendo os mitins que tiveron as candidatas en diferentes espazos».

Si vota, que por el momento no sabe, «primeiro teríame que informar», ya que es consciente de que es «un tema bastante serio para o desenvolvemento da Universidade». Por lo tanto, tendría que consultar el programa de cada una y «ver co que estea máis a favor».

Si bien reconoce que las instalaciones en las que estudia «son novas e boas», tiene compañeros que están en otras facultades del Campus Sur que «sufren goteiras ou pasan frío» y para él «traballar en condicións óptimas debería ser un mínimo a garantizar».

Con él está Antón Payno, de A Estrada, que también comenzó este curso el grado en IA. Reconoce que «non me informei moito» del proceso electoral por «coincidir cos exames e co inicio do novo cuatrimestre». Está al tanto de quienes son las cuatro candidatas a dirigir la USC, pero para votar es consciente de que «debería saber máis de cada programa». Con todo, su intención es hacerlo porque lo ve como «un paso importante» para el futuro de la Universidad. Pero incide en informarse antes para «votar en condicións».

A la nueva rectora le pide mejoras en la movilidad. «Habería que xestionar mellor o tema dos autobuses para conseguir máis liñas e facilidades», dice.

De la Facultad de Farmacia hablamos con tres estudiantes de primer curso. Una de ellas es Pau Cuevas, de Ortigueira, que no acudió a ningún encuentro con las candidatas «porque tendo clase de tarde foime bastante difícil». Asegura que emitirá su voto porque «é o futuro da Universidade e inflúenos a todos».

Cuevas le pide a la nueva rectora que «haxa un pouco de présa na construción da nova facultade». Sobre el tema de la vivienda, propone como medida a adoptar «a apertura de residencias como a de San Clemente».

Por su parte, Inés Castro, natural de Xinzo de Limia, también ve necesario que las obras en Farmacia «foran un pouco máis rápido» o que mientras «intentaran habilitar un pouco máis a nosa» para así no tener que estar moviéndose entre varios espacios.

En su caso le fue fácil encontrar piso, pero reconoce que «hai moita demanda e non hai suficientes pisos». También sabe que las residencias «non teñen prazas suficientes» y las privadas «son moi caras». Así, piensa que podrían abrir «máis públicas».

La acompaña Noa Álvarez, de León, quien también va a votar. «Conozco por encima a las candidatas. Miraré lo que dice cada una y decidiré», confiesa. Ve «bien» el estado de los campus, pero pide cambios en los horarios. «Teniendo clase los viernes de 17 a 20 horas podrían adelantarla porque al haber poco transporte me resulta complicado irme a casa los fines de semana», manifiesta.

Por último, María Andrés, estudiante del máster en Psicología del Trabajo y las Organizaciones y Psicología Jurídica-Forense, no va a votar porque al ser de Alicante «no conozco mucho de la Universidad» y además el próximo curso ya no estará aquí, por lo que «no me va a implicar nada quien esté de rectora». Sin embargo, reconoce que le han llegado «muchos emails» y ha estado pendiente de lo publicado en las páginas webs.

Desde su conocimiento sobre la facultad y el máster que cursa, María pediría más organización. «Hai confusión por parte del alumnado en cuanto a fechas límites, periodos de entrega de tareas o de entrega de prácticas o trabajos de fin de máster», señala.

Las candidatas hacen balance

Este jueves 12 de febrero, la Universidade de Santiago (USC) afronta una jornada sin precedentes, al celebrarse unas elecciones de las que saldrá la primera mujer rectora de la institución académica y de Galicia.

En las últimas semanas, en concreto del 27 de enero al 10 de febrero, las cuatro candidatas han vivido una campaña intensa marcada por los encuentros con la comunidad universitaria en múltiples facultades, centros, escuelas, servicios y centros de investigación del Campus de Santiago y del Campus de Lugo.

Este miércoles es la jornada de reflexión y el jueves las votaciones se llevarán a cabo por vía electrónica, en horario ininterrumpido desde las 9.00 hasta las 18.00 horas.

Las cuatro mujeres que optan a dirigir la institución hacen, en conversación con EL CORREO GALLEGO, un balance de lo vivido en las últimas semanas.

Después de mantener más de cien encuentros con PDI, PTXAS y estudiantado, Alba Nogueira asegura estar «contenta» de la campaña realizada. Asimismo, en un encuentro con los medios en la Biblioteca Concepción Arenal, consideró que fue la única candidatura que «fixo o esforzo de ir trasladando pouco a pouco distintas medidas do programa» al ver que la institución necesita «pensamento sobre o que queremos facer», rechazando «ruidos, bandazos e outros tipos de mensaxe que intoxican o debate electoral».

Para Rosa Crujeiras fue una campaña «intensa», que junto a su equipo afrontó «con moitas ganas, ilusión e moi boa receptividade nos centros». En cada encuentro percibió como el PDI, PTXAS y estudiantado «tiña moitas ganas de falar e de achegarnos as súas ideas», lo que la lleva a confiar «en que se poida sacar o proxecto adiante».

Por otra parte, María José López Couso asegura haber vivido una «intensa» precampaña y campaña. En los encuentros con la comunidad universitaria, que tuvieron «moi boa acollida», aprovechó para establecer contacto con «todos» los colectivos. Para López Couso, la parte más «interesante» de estos encuentros, en los que trasladó sus propuestas de programa para los próximos seis años, fue la «interacción» con los asistentes. «Preguntáronse dúbidas e trasladáronse preocupacións», señala.

Maite Flores se muestra «satisfeita» con la campaña y con el trabajo realizado por cada una de las personas que conforman la candidatura. «Conseguimos chegar co noso proxecto de cambio a boa parte da comunidade universitaria, demostramos que somos un equipo solvente e cohesionado e logramos que boa parte do estudantado nos perciba como a candidatura que mellor o representa», trasladó, poniendo el foco en que fue una campaña en la que « fomos de menos a máis», por lo que se muestra convencida de que «a comunidade da USC quere que esteamos na segunda volta».