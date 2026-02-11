Santiago empieza a sancionar con hasta 30.000 euros a los dueños de pisos turísticos

Santiago endurece su ofensiva contra las viviendas de uso turístico. El concelleiro de Urbanismo, Iago Lestegás, ha comparecido este miércoles en el Pazo de Raxoi para relatar los pasos que ha dado el Concello durante el año pasado para vigilar que se cumpla con la normativa municipal. Lestegás desveló que Raxoi ha impuesto ya las dos primeras sanciones a propietarios de pisos turísticos que operaban de manera ilegal en la primera ciudad gallega que reguló esta actividad. En uno de los casos la multa alcanzó los 30.000 euros. La siguiente sanción se quedó en 18.000 euros dado que el dueño "reconoció voluntariamente la responsabilidad de la infracción, comunicó que procedería al pago voluntario de la sanción, y renunció a la presentación de alegaciones o cualquier acción de recurso en vía administrativa", indicó Lestegás. El Concello tiene otros dos expedientes sancionadores abiertos, pendientes todavía de resolución.

Santiago se convertía a finales de 2024 en la primera ciudad gallega en establecer unas normas sobre dónde y cómo pueden operar las viviendas de uso turístico (VUT). Raxoi las prohibía en 276 calles de la ciudad (fundamentalmente en la zona histórica y calles adyacentes, donde llevaban más tiempo prohibidas ya) y entre otras medidas establecía que sólo pueden instalarse en primeros o bajos-vivienda. La normativa municipal dejaba claro, además, que los pisos turísticos deberían de contar con título habilitante (la antigua licencia) para poder funcionar. Actualmente tan sólo 69 viviendas cuentan con este permiso municipal, según detalló Lestegás. Pero todavía son muchos más los que están operando en la capital gallega de manera irregular. El concelleiro de urbanismo detalló los últimos datos disponibles. Por una banda está la estadística experimental del Instituto Nacional de Estadística (INE) que, con datos de noviembre, estima que están funcionando 374 VUTS en Compostela. El INE rastrea los anuncios ofertados en plataformas de internet para contabilizar los pisos turísticos. La serie histórica comenzó en 2020 y entonces contabilizó 759 pisos turísticos. Lestegás resaltó que en este periodo han desaparecido más de la mitad.

Otra de las posibilidades para ver cuántos pisos turísticos existen es el Registro de Empresas y Actividades turísticas, habilitado por la Administración Autonómica. "En diciembre de 2023, había 807 alojamientos inscritos en la categoría de vivienda do uso turístico. En diciembre de 2025, había 668, un 17% menos en un período de dos años", indicó el concelleiro. Son más de los que recoge el INE porque podría ser que haya viviendas de uso turístico registradas que ya hayan cesado su actividad y no funcionen como tal actualmente.

Lestegás detalló que además de las sanciones, el Concello también está imponiendo multas coercitivas que pueden tener importes de unos 1.000 a 10.000 euros, que se imponen cuando "das una orden para cesar el uso de una actividad y no se cumplen". Raxoi no detalló cuántas de estas multas ha impuesto a propietarios de pisos de uso turístico.

Desde que se culminó el proceso de regulación de los pisos turísticos, el número de viviendas que desarrollan esta actividad y cuentan con todos los permisos necesarios tan sólo se ha incrementado en una decena. Lestegás detalló también que a lo largo de 2025, se comunicó a 123 propietarios la declaración de ineficacia. Para conseguir el títutlo habilitante, la legislación autonómica permite que los propietarios realicen una comunicación previa de inicio de actividad. Después el Concello tiene que realizar una verificación de que se cumplen los requisitos y en estos 123 casos se comprobó que no cumplían la normativa. "Por lo menos 25 de esos 123 pisos turísticos que no cumplen la normativa siguen inscritos en el REAT", reprochó. En 2025, se dictaron también 40 órdenes de cese definitivo de la actividade. "De estos 40, tres siguen inscritos en el REAT", apuntó. "La labor de inspección y control que viene realizando, y que seguirá realizando el Concello de Santiago, de acuerdo con su Plan de Inspección Urbanística, está dando frutos", recalcó el responsable de Urbanismo, quien volvió a pedir a la Xunta una mayor implicación. Lestegás denunció que el registro autonómico "sigue incluyendo cientos de alojamientos turísticos en Santiago que no cumplen los requisitos" y que el director xeral de Turismo sigue sin atender la petición de Raxoi de mantener una reunión para hablar del REAT.