La USC elige mañana a su primera rectora: así afrontan las candidatas la jornada de reflexión

Este jueves 12 de febrero la Universidade de Santiago elige en primera vuelta a la que será su futura rectora. Tal y como marca el calendario electoral, la comunidad universitaria tendrá que emitir su voto electrónico entre las 9.00 y las 18.00 horas. Ayer, las candidatas - Rosa Crujeiras, María José López Couso, Alba Nogueira y Maite Flores- concluyeron una intensa campaña que se prolongó durante dos semanas y en la que tuvieron la oportunidad de dar a conocer sus programas, así como escuchar dudas y necesidades manifestadas por parte del estudiantado, del personal docente e investigador (PDI) o del personal de administración y servicios (PTXAS).

Hoy, es la jornada de reflexión. Un día que las candidatas pasarán "traballando", tal y como han manifestado a EL CORREO GALLEGO.

Nogueira debe impartir clase el jueves y el viernes de una materia que comparte con otro compañero, "o cal estivo facéndose cargo as dúas primeiras semanas" del nuevo cuatrimestre. "Teño que preparar a primeira clase e pechar cousas de investigación que temos abertas e logo buscarei a tranquilidade e a calma xa que este tempo foi intenso", comenta. Ya el jueves, a última hora de la tarde, la catedrática de Derecho Administrativo estará acompañada de su equipo y grupo de apoyo en el local electoral situado en la Facultade de Dereito.

En el caso de Crujeiras, coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, "realizarei un taller con nenos e nenas de Educación Primaria no colexio de Artes", en Ribeira, donde ella ha estudiado. El día de la votación será "un día normal", de ir al trabajo para impartir algunas clases. A mayores, asegura, tendrá "unha xuntanza da comisión de doutoramento e reunións con estudantes de tese". Ya por la tarde, se juntará con su equipo en Matemáticas para analizar el resultado electoral.

Maite Flores afronta la jornada de reflexión "con absoluta normalidade". Después de 15 días de campaña "moi intensos", le toca "poñerse ao día de novo coas obrigas académicas". En concreto, por la mañana dedicará el tiempo a "papeleo y burocracia" para solicitar ayuda de financiación para el grupo de investigación. Por la tarde, impartirá clases en el Máster de Biofabricación. En su caso, seguirá la última hora de las votaciones en un local de la Facultade de Medicina.

Por su parte, López Couso, aprovechará para "poñer ao día cousas pendentes" después de semanas de "tanta actividade". En su facultad, Filología, tendrá varias citas con estudiantes "por cuestións de mobilidade de Erasmus" o también con aquellos que están realizando la tesis de doctoramiento. En definitiva, asegura, estará "traballando como se fose un día normal". Mañana, día de votación, la catedrática de Filología Inglesa estará entre la facultad y el local electoral, situado en el pabellón estudiantil del Campus Sur, "facendo seguimento de como vai todo".