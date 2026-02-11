Vecinos de Aríns rechazan la colocación de una torreta cerca de varias casas

Los vecinos de la parroquia de Aríns han decidido denunciar públicamente su malestar y sensación de indefensión ante la colocación de una torreta de telecomunicaciones de una empresa privada en un terreno a menos de cien metros de varias casas, al entender que, cuando menos, «hay ubicaciones más idóneas», según explica uno de los afectados, Javier Loira, a EL CORREO GALLEGO.

Visiblemente molesto por los obstáculos que dice han tenido para acceder al expediente del permiso para instalar dicha torre en esta zona del rural de Santiago, incide en que «no es la ubicación más idónea, creemos que se nos tenía que haber consultado y desde nuestro punto de vista no cumple con lo que exige la normativa municipal», ya que «establece que en ningún caso puede estar a menos de cien metros de una vivienda», considera que aunque una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia elimina esa obligatoriedad, «la ordenanza municipal no ha sido modificada».

Ya tienen el expediente que solicitaron

Añade que solicitaron el pasado 3 de febrero la paralización de la instalación al Concello mientras no se aclaren los interrogantes que plantean y, sin embargo, «el sábado estuvieron trabajando a toda velocidad, y ayer y hoy también, pese a todo lo que está lloviendo».

Javier Neira subraya que «no nos oponemos a que haya servicios, al contrario; lo que nos oponemos es a la forma en la que se está llevando a cabo la colocación de esta torreta tan cerca de nuestras casas», además de criticar que no se les facilite el acceso a un expediente que «nos dijeron que tendríamos ayer por la mañana, luego por la tarde, y hoy seguimos sin él». Fuentes de Raxoi consultadas por este periódico aseguraban que sí se les iba a hacer llegar, como así sucedió a media tarde de este martes, según confirmó a este periódico el presidente de la Asociación de Veciños Coto da Nai, Pepe Neiro.

Raxoi convocará a los vecinos a una reunión

Interrogado sobre la instalación de esta torreta, sobre la que ya recibieron explicaciones los vecinos y «está previsto convocalos a unha nova xuntanza», desde el Gobierno local se señala que está sujeta a una comunicación previa, ya presentada y con «informe favorable da arquitecta municipal», y que no es un proceso sujeto a licencia.

Recuerda que la normativa sectorial de telecomunicaciones es de rango estatal y facilita la implantación de estas instalaciones, que la Lei do Solo de Galicia permite en suelo rústico.

Además, y en cuanto al procedimiento seguido, indica que se pidieron informes sectoriales tanto a la Consellería de Medio Rural como a la de Cultura, respondiendo en el primer caso que no le correspondía emitir informe sectorial, mientras que Cultura archivó la solicitud al no afectar «aos ámbitos de protección do Camiño de Santiago nin de ningún outro ben catalogado».

Por último, afirma que se abrió un expediente de diligencias previas en Disciplina para ver si todo está correcto y se encargó un informe al ingeniero municipal.

«Non é xusto que se coloque alí»

Pepe Neiro, que apunta que tuvo que hacer varias reclamaciones para poder tener acceso al expediente, señala que su intención es «poder consultar con algún avogado especialista para ver a nivel legal que opcións temos». Y aunque los ediles de Medio Rural y Urbanismo hablaron con él este lunes, considera necesario convocar «unha reunión máis formal para que o Concello coñeza de primeira man a nosa opinión, non só a través de escritos e dos medios». Un encuentro para el que aún no hay fecha, si bien desde Raxoi han asegurado que se llevará a cabo.

Insiste en que «non é xusto que se coloque alí» y, aunque es consciente de que «é moi difícil rebater se un sitio reúne tecnicamente as condicións, a nivel formal sabemos que desde o inicio do expediente contactaron con varios propietarios de fincas, co que non ten por que ser aí, hai zonas máis apartadas das casas, que non son de cultivo, moito máis idóneas para estas instalacións».