El aeropuerto de Santiago pierde uno de cada tres pasajeros con respecto al año pasado

Los datos de enero confirman la tendencia a la baja del número de usuarios del aeropuerto de Santiago. El Rosalía de Castro cayó el mes pasado un 29,3% con respecto al mismo periodo de 2025. Desde el cierre de la base de Ryanair a finales de octubre y la de desaparición de las rutas de Madrid, Málaga, Alicante, Gran Canaria, Palma de Mallorca, Barcelona y Zaragoza, el número de viajeros se ha desplomado en la terminal compostelana. Con ligeras variaciones en noviembre, diciembre y ahora en enero, Lavacolla ha perdido uno de cada tres viajeros.

La terminal compostelana cerró en enero con un total de 133.079 usuarios, un 29,2% menos que en el mismo mes del año pasado. Una vez más, el Rosalía de Castro se volvió a situar como el primero de los 20 grandes aeropuertos con una caída más abrupta de viajeros. En total en la red española el número de pasajeros se incrementó un 2,6%, según los datos publicados esta mañana por AENA. En Galicia, Vigo -que también ha perdido vuelos de Ryanair- cerró con un 8% menos de usuarios (72.303) mientras que A Coruña continúa incrementando los viajeros, un total de 98.242, un 4% más que enero de 2025.

La marcha de Ryanair también se ha dejado notar en el descenso del número de operaciones. En enero el aeropuerto compostelano registró 1.068 vuelos, un 28,7% menos que en 2025. De ellos, 997 fueron vuelos comerciales que se dividen en 796 vuelos nacionales y 201 internacionales. En la terminal de carga se gestionaron más de 277 toneladas de carga durante el primer mes del año.

Desplome en 2025

El aeropuerto de Santiago rompió en 2025 la tendencia al alza que, con excepción de los años de pandemia, venía arrastrando durante la última década. El recorte de vuelos de Ryanair y el cierre de su base a finales de octubre asestaron un duro golpe a los datos del Rosalía de Castro. Cerró 2025 con 3,12 millones de pasajeros, un 14,3% menos que el año anterior. Lavacolla perdió durante el ejercicio medio millón de viajeros con respecto a 2024. Fue la única terminal gallega en la que se produjo un descenso. La mayor parte de la caída se registró al cerrar el año. En diciembre de 2025, Lavacolla movió un 27 % menos de viajeros que en el mismo mes de 2024. En noviembre había caído un 33 %.

Además de la marcha de Ryanair, la terminal compostelana se enfrenta este año al cierre durante 35 días por obras de mejora en la pista de aterrizaje, que ya han comenzado en horario nocturno. Entre el 22 de abril y el 27 de mayo se paralizará totalmente la actividad. A partir de entonces se espera que comience a mejorar la situación. En los últimos meses diversas compañías han anunciado que estrenarán vuelos de cara a la temporada de verano.

Vueling, United Airlines y KLM

Vueling ampliará su base de operaciones en Santiago, pasando de tres a cuatro aviones, con lo que podrá incrementar tanto el número de plazas como las rutas de ámbito doméstico e internacional. Volará a Marrakech, Jerez e Ibiza y ampliará la ruta a Zurich durante el verano.

Por su parte, United Airlines se estrenará en el Rosalía de Castro con un vuelo directo a Nueva York, lo que supondrá una magnífica oportunidad para seguir creciendo en un mercado de enorme potencial, puesto que el turismo de Estados Unidos generó 153.019 estancias en los alojamientos de la capital gallega durante el pasado año, lo que supone el 10% del total, siendo además el primer mercado emisor internacional a Compostela.

El inicio de operaciones de KLM en Lavacolla con una ruta a Ámsterdam posibilitará la conexión directa con su principal aeropuerto de operaciones, donde tiene conectividad global. En los meses centrales del verano habrá vuelos diarios.

Aer Lingus, por su parte, contará con una nueva ruta directa a Cork, además de incrementar los vuelos a Dublín hasta en cinco a la semana.