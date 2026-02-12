Arroupa inicia la construcción de su nueva planta de procesado textil en Santiago

La empresa de inserción de Cáritas Diocesana de Santiago, Arroupa Moda Re-, presentó este jueves el proyecto de inicio de construcción de su nueva planta de procesado textil, en el polígono del Tambre. El proyecto –sin ánimo de lucro– aspira a tener un impacto laboral de 132 puestos de trabajo (entre empleos directos e indirectos) vinculados a la economía social.

La construcción de esta nueva planta de procesado textil supone una inversión de 5,4 millones de euros, de los que 2 millones son aportados por el Grupo Inditex y 1,5 millones provienen de ayudas del Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) de la Xunta.

El acto contó con la presencia del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda; de los conselleiros de Emprego, José González; y Medio Ambiente, Ángeles Vázquez; el arzobispo de Santiago, monseñor Francisco Prieto; el presidente de Cáritas Española, Manuel Bretón; la directora general de Moda Re-, Noema Paniagua; el director de Sostenibilidad de Inditex, Fernando de Bunes Ibarra, y la directora de Cáritas Diocesana de Santiago y CEO de Arroupa, Pilar Farjas, entre otros.

«Galicia es referente en la economía circular y este proyecto responde a una necesidad real del territorio y refuerza la apuesta por la economía social», comentó Pilar Farjas en el acto.

Durante la presentación, monseñor Prieto subrayó que «este proyecto es la expresión concreta de una Iglesia que no solo acompaña, sino que también construye futuro», además de agregar que con este proyecto, como tantos otros, permiten «acompañar a los más vulnerables, mantenerse cerca de quienes afrontan dificultades, de ofrecer no solo recursos, sino también calor humano, seguridad y confianza».

Autoridades asistentes al acto celebrado ayer en el polígono del Tambre, en Santiago / Jesús Prieto

Arroupa Moda Re- se ha consolidado como un actor clave en Galicia: presta servicio en 62 concellos gallegos, cuenta con 399 puntos de recogida en la vía pública y entidades privadas y gestionó 1.972 toneladas de ropa usada en 2025. Además, la nueva planta permitirá aumentar de manera significativa el volumen de prendas donadas a familias en situación de vulnerabilidad.

Por su parte, el presidente de Cáritas Española reivindicó que «el proyecto se ha convertido en un referente nacional de economía circular y de empleo de inserción», y resaltó el papel de Cáritas por su «compromiso férreo, auténtico, verdadero, libre», ayudando a comprometerse con las personas, «atendiendo siempre sus derechos», subrayó Manuel Bretón.

El director de Sostenibilidad de Inditex, Fernando de Bunes, explicó que el proyecto de Arroupa «comparte las formas de entender (con Inditex) la sostenibilidad con un esfuerzo compartido e impacto social real y con una clara vocación de largo plazo».

Noema Paniagua comentó que invertir en este tipo de plantas «es invertir en empleo social y en una respuesta real al reto de la adecuada gestión del residuo textil en Galicia y en España».

El presidente de la Xunta cerró el acto poniendo en valor la iniciativa, además de señalar que sería una gran impulsora para dar «un salto adelante en economía circular e inclusión social y laboral» y a contribuir a crear una «Galicia más verde, justa y vanguardista».