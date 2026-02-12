Continúa la votación en la USC para elegir a su primera rectora: sube la participación estudiantil

La Universidade de Santiago elige este jueves a la que será la primera rectora de sus 531 años de historia. A las 9.00 horas abrieron las urnas electrónicas para que 28.326 miembros de la comunidad universitaria emitieran su voto a alguna de las cuatro candidatas. La batalla está entre Rosa Crujeiras, María José López, Alba Nogueira y Maite Flores.

A dos horas de que cierre la aplicación en la que se vota de manera telemática, la participación del profesorado doctor con vinculación permanente es del 87,8%. El segundo sector que más se ha movilizado es el del personal de administración y servicios llegando al 75,7 %, quedando en un 54,1% las restantes categorías de PDI. Los que menos han ejercido su voto, como era de esperar, han sido los estudiantes, con un 22,8% que vienen a ser unos 5.500 de los 24.158 que pueden votar. Sin embargo, esta participación supera la registrada en las elecciones de 2022, cuando Antonio López fue el único candidato y se estrenó el voto telemático, con apenas un 6% de asistencia, e incluso la de 2018, que se situó en el 12,5%.

Sin embargo, esta participación supera la registrada en las elecciones de 2022, un 6%, cuando Antonio López fue el único candidato y se estrenó el voto telemático con apenas un 6% de asistencia, e incluso la de 2018, que se situó en el 12,5%.

En el sector primero, cuyos votos ponderados corresponden con el 51 % del total, la facultad que más se ha movilizado ha sido la de Enfermería, alcanzando el 100%. De cerca se sitúa Veterinaria (98,4%), Ciencias (95,7%) y Óptica y Optometría (93,8).

En referencia a los estudiantes, los circunscritos a Óptima y Optometría son los que más han votado por el momento con un 51,4%, seguidos de los de Matemáticas (50,3%). Ya muy de lejos está la Facultade de Farmacia con una participación del 30,7% o Física (28,7%).

El personal docente e investigador de enseñanzas técnicas ha sido el que más ha participado en estos comicios, con un 68,3%, siendo los que menos han votado los de ciencias sociales y jurídicas, donde se ha alcanzado un 41,1%.

La participación del personal de administración y servicios ha sido mayor en el Campus de Lugo, situándose en el 84,5%, cuando en el Campus de Santiago se mantiene en el 74,3%.

La comunidad universitaria tiene hasta las 18 horas para votar. Sobre las 18.30 horas se podrán conocer los resultados. Si ninguna de las candidatas logra el 50 % más uno de los votos, las dos mejor posicionadas irán a una segunda vuelta, que se celebrará el 11 de marzo. En ese caso no habría una proclamación definitiva de la primera rectora de la USC hasta el 23 de ese mismo mes.