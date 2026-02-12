Crujeiras gana en votos para ser rectora de la USC, pero se enfrentará a Flores en segunda vuelta

La Universidade de Santiago (USC) tenía que elegir este jueves a la primera rectora de sus 531 años de historia, y los pronósticos se cumplieron: no había una candidata favorita. Rosa Crujeiras lideró la elección con 985 votos ponderados, lo que no le es suficiente para llegar al Rectorado al no lograr el 50% más uno de los votos. De esta manera, tendrá que enfrentarse a Maite Flores en una segunda vuelta, al ser la candidata que quedó 'subcampeona' con un total de 536 votos ponderados.

En tercera posición quedó María José López Couso con un 503 votos ponderados, siendo Alba Nogueira la candidata que obtuvo menos apoyos, 380.

Datos de participación

Como era de esperar, los estudiantes han sido quienes menos han ejercido su voto, con un 30.83% de participación, lo que se traduce en que aproximadamente 7.500 de los 24.157 convocados. Aun así, esta participación supera con creces la registrada en las elecciones de 2022, cuando Antonio López fue el único candidato y se estrenó el voto telemático, con apenas un 6 % de asistencia, e incluso la de 2018, cuando López se impuso a Juan Viaño, que alcanzó el 12,5 %.

El profesorado doctor con vinculación permanente, que forma el sector primero y cuyos votos ponderados equivalen al 51 % del total, fue el grupo con mayor participación, alcanzando el 95,94 %.

En el segundo sector, el personal docente e investigador, la movilización ha sido menor, situándose en el 71,04%.

También ha sido elevada la participación entre el personal de administración y servicios que se situó en un 86,71%.

Nuevas fechas del calendario electoral

Con estos resultados, que serán publicados este viernes por la Comisión Electoral Central, la comunidad universitaria volverá a votar el 11 de marzo entre Crujeiras y Flores. Las candidadas tendrán del 27 de febrero hasta el 9 de marzo para captar apoyos con una segunda campaña. Tras un periodo abierto a posibles recursos ante la comisión electoral, la proclamación definitiva de la nueva rectora tendrá lugar el 23 de este mes.

