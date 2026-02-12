Galicia apuesta por la creación de empleo con formación e incentivos para contratar
José González defiende ante miembros del Área Empresarial do Tambre de Santiago que la inversión pública se traduzca en un impacto real en el mercado laboral
Redacción
Con el reto de potenciar la empleabilidad, desde el Ejecutivo gallego se trabaja con una estrategia integral de políticas activas de creación de puestos de trabajo en las que se conecten formación para el empleo e incentivos a la contratación, garantizando que la inversión pública se traduce en un impacto efectivo en el mercado laboral.
Una estrategia sobre la que ayer profundizó el conselleiro de Emprego, José González, en un encuentro con representantes de la asociación Área Empresarial do Tambre, en las que habló sobre las principales iniciativas que su departamento ha diseñado para este año, con la idea de dar respuesta a las necesidades reales de talento del tejido productivo gallego.
Respaldo a la inserción laboral
Iniciativas como el nuevo enfoque de la orden Galicia Suma Talento: Emprégate, publicada este martes en el DOG, con un presupuesto de 19,7 millones para apoyar la contratación de desempleados con mayores dificultades de inserción laboral, dando por primera vez prioridad a personas que previamente hubieran recibido formación para el empleo financiada con recursos autonómicos.
El programa incorpora incentivos pioneros a la contratación indefinida de desempleados que en los dos últimos años finalizaron acciones formativas, talleres de empleo, programas integrados de empleo o un contrato formativo al amparo de las ayudas de primera experiencia profesional.
La ayuda podrá incrementarse en un 25% si el contratado hubiera cursado en los dos años previos estudios vinculados a las Bolsas Excelencia Mocidade Exterior.
