EL FUEGO YA ESTÁ CONTROLADO

Evacuada la comisaría de Santiago por un incendio

Dos dotaciones de bomberos trabajan en el edificio

Evacuada la comisaría de la Policía Nacional de Santiago por un incendio

Evacuada la comisaría de la Policía Nacional de Santiago por un incendio

Cedido

El Correo Gallego

Santiago de Compostela

Un incendio ha obligado a evacuar esta mañana la comisaría de la Policía Nacional en Santiago de Compostela, ubicada en la plaza Rodrigo de Padrón. Dos dotaciones de bomberos trabajan en estos momentos en el edificio.

Fuentes del 112 Galicia confirman a EL CORREO GALLEGO que el fuego se inició en un lateral de la comisaría. En principio, no hay heridos. La voz de alarma la dieron los propios agentes en torno a las 10.09 de este jueves.

Por el momento, se desconocen las causas del incendio. Fuentes de la Policía señalan que poco después de las 10:00 empezó a salir humo por uno de los extractores. Por ello, se desalojó el edificio, en el que se estima que había unas 200 personas entre los agentes y los ciudadanos que acuden a la Oficina de Expedición del DNI y la Oficina de Extranjería.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)

