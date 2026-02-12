EL FUEGO YA ESTÁ CONTROLADO
Evacuada la comisaría de Santiago por un incendio
Dos dotaciones de bomberos trabajan en el edificio
Un incendio ha obligado a evacuar esta mañana la comisaría de la Policía Nacional en Santiago de Compostela, ubicada en la plaza Rodrigo de Padrón. Dos dotaciones de bomberos trabajan en estos momentos en el edificio.
Fuentes del 112 Galicia confirman a EL CORREO GALLEGO que el fuego se inició en un lateral de la comisaría. En principio, no hay heridos. La voz de alarma la dieron los propios agentes en torno a las 10.09 de este jueves.
Por el momento, se desconocen las causas del incendio. Fuentes de la Policía señalan que poco después de las 10:00 empezó a salir humo por uno de los extractores. Por ello, se desalojó el edificio, en el que se estima que había unas 200 personas entre los agentes y los ciudadanos que acuden a la Oficina de Expedición del DNI y la Oficina de Extranjería.
(HABRÁ AMPLIACIÓN)
