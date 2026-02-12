Fallece Helmuth Rilling, el primer director de la Real Filharmonía de Galicia
El maestro alemán ha fallecido a los 92 años en su hogar en Alemania y, además de haber sido director de la orquesta gallega, era mundialmente conocido por ser un gran intérprete de Bach
"Fonda tristeza" en la Real Filharmonía de Galicia tras conocerse la noticia del fallecimiento de Helmuth Rilling, director titular y artístico de la orquesta entre los años 1996 y 2000.
El maestro alemán ha fallecido a los 92 años en su hogar en Alemania y, además de haber sido director de la Real Filharmonía, era mundialmente conocido por ser un gran intérprete de Bach.
Su muerte ha dejado "unha pegada artística e humana inesquecible", según ha recordado la orquesta a través de redes sociales, en la que han destacado "o seu rigor, a súa sensibilidade musical e o seu compromiso coa excelencia", que marcaron un antes y un después en la historia de la Real Filharmonía.
"Con el medramos, aprendemos e compartimos unha maneira profunda de entender a música. Que a terra lle sexa leve. A súa música seguirá soando sempre nos nosos corazóns", concluye la Filharmonía en el comunicado compartido en redes.
